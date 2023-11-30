https://ria.ru/20231130/skidki-1912556963.html
В период скидок на отели россияне выбрали путешествия по стране
В период скидок на отели россияне выбрали путешествия по стране - РИА Новости, 30.11.2023
В период скидок на отели россияне выбрали путешествия по стране
Россияне в период ноябрьских скидок на размещение больше всего отелей забронировали по стране, треть из них пришлось на Москву, рассказали РИА Новости в сервисе РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:33
2023-11-30T01:33
2023-11-30T01:33
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Россияне в период ноябрьских скидок на размещение больше всего отелей забронировали по стране, треть из них пришлось на Москву, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. Аналитики отметили, что в основном российские путешественники отдавали предпочтение четырехзвездочным гостиницам и объектам размещения без звезд. Так, отели категории "четыре звезды" выбирали в Москве (средняя стоимость забронированной ночи составила восемь тысяч рублей), Санкт-Петербурге (девять тысяч), Сочи (6,5 тысячи), Краснодаре (11,4 тысячи) и Иркутске (8,3 тысячи). А в остальных городах чаще бронировали апартаменты, хостелы и гостевые дома. В OneTwoTrip также рассказали, что среди зарубежных направлений наибольший интерес у россиян вызывали гостиницы в Стамбуле: на него пришлось 11,4 процента отельных заказов, оформленных в "черную пятницу". На втором месте оказался Дубай (6,9 процента), а на третьем – Минск (четыре процента). В период распродажи большинство россиян, выбравших отдых в Дубае и Пекине, отдали предпочтение пятизвездочным отелям, где средняя стоимость ночи составила 80 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно. Гостиницы с четырьмя звездами выбрали в Паттайе (девять тысяч рублей), Ереване (5,6 тысячи) и Алмате (шесть тысяч). Трехзвездочные отели со скидками бронировали в Минске (семь тысяч рублей), на Пхукете (5,5 тысячи) и в Париже (девять тысяч).В сервисе пояснили, что с 24 по 26 ноября пользователи могли забронировать отели по всему миру со скидкой до 43 процентов. "Большинство заказов, совершенных в этот период, приходится на Россию: ее доля составила 71,8 процента. Почти треть бронирований, или 30,3 процента, оформлено в Москве, также путешественников интересовали скидки на гостиницы в Санкт-Петербурге (там оформлено 15,9 процента заказов) и Сочи (8,8 процента), рассказали в сервисе.
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новости - туризм, туризм, туристы, отели, москва, санкт-петербург, сочи, турция, таиланд, оаэ, китай, белоруссия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Турция, Таиланд, ОАЭ, Китай, Белоруссия
В период скидок на отели россияне выбрали путешествия по стране
Исследование: россияне даже при скидках больше бронируют путешествия по стране
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Россияне в период ноябрьских скидок на размещение больше всего отелей забронировали по стране, треть из них пришлось на Москву, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
Аналитики отметили, что в основном российские путешественники отдавали предпочтение четырехзвездочным гостиницам и объектам размещения без звезд.
Так, отели категории "четыре звезды" выбирали в Москве (средняя стоимость забронированной ночи составила восемь тысяч рублей), Санкт-Петербурге (девять тысяч), Сочи (6,5 тысячи), Краснодаре (11,4 тысячи) и Иркутске (8,3 тысячи). А в остальных городах чаще бронировали апартаменты, хостелы и гостевые дома.
В OneTwoTrip также рассказали, что среди зарубежных направлений наибольший интерес у россиян вызывали гостиницы в Стамбуле: на него пришлось 11,4 процента отельных заказов, оформленных в "черную пятницу". На втором месте оказался Дубай (6,9 процента), а на третьем – Минск (четыре процента).
В период распродажи большинство россиян, выбравших отдых в Дубае и Пекине, отдали предпочтение пятизвездочным отелям, где средняя стоимость ночи составила 80 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно. Гостиницы с четырьмя звездами выбрали в Паттайе (девять тысяч рублей), Ереване (5,6 тысячи) и Алмате (шесть тысяч). Трехзвездочные отели со скидками бронировали в Минске (семь тысяч рублей), на Пхукете (5,5 тысячи) и в Париже (девять тысяч).
В сервисе пояснили, что с 24 по 26 ноября пользователи могли забронировать отели по всему миру со скидкой до 43 процентов. "Большинство заказов, совершенных в этот период, приходится на Россию: ее доля составила 71,8 процента. Почти треть бронирований, или 30,3 процента, оформлено в Москве, также путешественников интересовали скидки на гостиницы в Санкт-Петербурге (там оформлено 15,9 процента заказов) и Сочи (8,8 процента), рассказали в сервисе.
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