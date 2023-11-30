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В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов" - РИА Новости, 30.11.2023
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13:59 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/roboty-1912902123.html
В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов"
В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов" - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов"
Финал и полуфинал международного чемпионата "Битва роботов" пройдут 16 декабря в Москве, на арену выйдут команды из России, Индии, Китая и Турции, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:59
2023-11-30T13:59
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россия
технологии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Финал и полуфинал международного чемпионата "Битва роботов" пройдут 16 декабря в Москве, на арену выйдут команды из России, Индии, Китая и Турции, сообщили в Минцифры. "В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов". На арену в Экспоцентре выйдут команды из России, Индии, Китая и Турции. В один день состоятся полуфинал и финал чемпионата. У кого по-настоящему стальные нервы и крепкий корпус — узнаем совсем скоро!" - говорится в сообщении. От России будут участвовать 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса и Фрязино, а также из Перми - последняя команда вернулась в чемпионат по итогам голосования зрителей. Из-за рубежа приедут четыре команды. В октябре в Перми прошел второй отборочный этап, по результатам которого в полуфинал прошли девять команд. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд. Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках.
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москва, россия, технологии
Москва, Россия, Технологии
В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов"

Минцифры: финал и полуфинал "Битвы роботов" пройдут в Москве 16 декабря

© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Битва" роботов
Битва роботов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Битва" роботов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Финал и полуфинал международного чемпионата "Битва роботов" пройдут 16 декабря в Москве, на арену выйдут команды из России, Индии, Китая и Турции, сообщили в Минцифры.
"В Москве 16 декабря пройдут итоговые соревнования "Битвы роботов". На арену в Экспоцентре выйдут команды из России, Индии, Китая и Турции. В один день состоятся полуфинал и финал чемпионата. У кого по-настоящему стальные нервы и крепкий корпус — узнаем совсем скоро!" - говорится в сообщении.
От России будут участвовать 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса и Фрязино, а также из Перми - последняя команда вернулась в чемпионат по итогам голосования зрителей. Из-за рубежа приедут четыре команды.
В октябре в Перми прошел второй отборочный этап, по результатам которого в полуфинал прошли девять команд. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд.
Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках.
Участница чемпионата по битве роботов в международном выставочном центре Крокус Экспо - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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