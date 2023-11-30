Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград
Депутаты приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград на референдуме
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград
Дорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше.
Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области". До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.
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"Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда — с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", — сказал, представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков.
После голосования председатель облдумы Александр Блошкин объявил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях.
При этом он добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.
В канун 80-летия победы в Сталинградской битве широко обсуждается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Год назад представители областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения городу прежнего названия. В ответ тот заявил, что решить этот вопрос можно только путем референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей области на эту тему. Совет провел несколько встреч с представителями общественности, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее референдума и самому переименованию, но в июне приостановил работу. По словам Блошкина, изучение общественного мнения продолжится в следующем году.
По данным февральского опроса ВЦИОМ, 67 процентов жителей Волгограда не поддерживали идею переименования его в Сталинград.