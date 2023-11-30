https://ria.ru/20231130/referendum-1912838807.html

Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград

Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград - РИА Новости, 30.11.2023

Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград

Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:04

2023-11-30T11:04

2023-11-30T11:55

общество

волгоград

волгоградская область

сталинград

андрей бочаров

волгоградская областная дума

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912848269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4d37b0179cd95bf53ba415b4a9666ed.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше. Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области". До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители."Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда — с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", — сказал, представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков.После голосования председатель облдумы Александр Блошкин объявил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях. При этом он добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.В канун 80-летия победы в Сталинградской битве широко обсуждается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Год назад представители областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения городу прежнего названия. В ответ тот заявил, что решить этот вопрос можно только путем референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей области на эту тему. Совет провел несколько встреч с представителями общественности, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее референдума и самому переименованию, но в июне приостановил работу. По словам Блошкина, изучение общественного мнения продолжится в следующем году.По данным февральского опроса ВЦИОМ, 67 процентов жителей Волгограда не поддерживали идею переименования его в Сталинград.

https://ria.ru/20231121/tsentr-1910848197.html

волгоград

волгоградская область

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, волгоград, волгоградская область, сталинград, андрей бочаров, волгоградская областная дума, вциом