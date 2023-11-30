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Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград - РИА Новости, 30.11.2023
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11:04 30.11.2023 (обновлено: 11:55 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/referendum-1912838807.html
Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград
Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград - РИА Новости, 30.11.2023
Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград
Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:04
2023-11-30T11:55
общество
волгоград
волгоградская область
сталинград
андрей бочаров
волгоградская областная дума
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше. Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области". До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.&quot;Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда — с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме&quot;, — сказал, представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков.После голосования председатель облдумы Александр Блошкин объявил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях. При этом он добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.В канун 80-летия победы в Сталинградской битве широко обсуждается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Год назад представители областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения городу прежнего названия. В ответ тот заявил, что решить этот вопрос можно только путем референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей области на эту тему. Совет провел несколько встреч с представителями общественности, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее референдума и самому переименованию, но в июне приостановил работу. По словам Блошкина, изучение общественного мнения продолжится в следующем году.По данным февральского опроса ВЦИОМ, 67 процентов жителей Волгограда не поддерживали идею переименования его в Сталинград.
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общество, волгоград, волгоградская область, сталинград, андрей бочаров, волгоградская областная дума, вциом
Общество, Волгоград, Волгоградская область, Сталинград, Андрей Бочаров, Волгоградская областная Дума, ВЦИОМ
Депутаты областной думы приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград

Депутаты приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград на референдуме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград
Дорожный знак Сталинград, временно установленный на въезде в город-герой Волгоград - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше.
Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области". До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.
«

"Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда — с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", — сказал, представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков.

После голосования председатель облдумы Александр Блошкин объявил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях.
При этом он добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.
В канун 80-летия победы в Сталинградской битве широко обсуждается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Год назад представители областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения городу прежнего названия. В ответ тот заявил, что решить этот вопрос можно только путем референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей области на эту тему. Совет провел несколько встреч с представителями общественности, чтобы выяснить, как волгоградцы относятся к идее референдума и самому переименованию, но в июне приостановил работу. По словам Блошкина, изучение общественного мнения продолжится в следующем году.
По данным февральского опроса ВЦИОМ, 67 процентов жителей Волгограда не поддерживали идею переименования его в Сталинград.
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