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СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России - РИА Новости, 30.11.2023
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20:30 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pshenitsa-1913019255.html
СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России
СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России - РИА Новости, 30.11.2023
СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России
Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:30
2023-11-30T20:30
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA. "Сомали получила столь необходимую партию помощи в 25 тысяч тонн (пшеницы) из России для решения проблемы (последствий) наводнения в стране. Груз с помощью, прибывший в Могадишо в четверг, был передан Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий (SoDMA)", - пишет агентство. Отмечается, что на церемонии прибытия корабля приветствовали различные официальные лица, в том числе министр внутренних дел Сомали Ахмед Фики, а груз официально передал посол России в Сомали и Джибути Михаил Голованов. Правительство Сомали приветствовало российскую помощь и выразило благодарность за поддержку страны. Ожидается, что этот груз станет первым траншем обещанной Африке помощи, при этом в Сомали также надеются на дополнительную поддержку от России в виде гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений. Ранее агентство с ссылкой на комиссара SoDMA Мохамуда Моалима Абдуллу сообщало, что жертвами продолжающихся наводнений в Сомали стали почти 100 человек, в общей сложности бедствия затронули более двух миллионов жителей страны. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждый для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщил в министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html
https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html
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в мире, сомали, россия
В мире, Сомали, Россия
СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России

SONNA: корабль с 25 тыс тоннами пшеницы из России прибыл в Сомали

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Урожай пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA.
"Сомали получила столь необходимую партию помощи в 25 тысяч тонн (пшеницы) из России для решения проблемы (последствий) наводнения в стране. Груз с помощью, прибывший в Могадишо в четверг, был передан Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий (SoDMA)", - пишет агентство.
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Отмечается, что на церемонии прибытия корабля приветствовали различные официальные лица, в том числе министр внутренних дел Сомали Ахмед Фики, а груз официально передал посол России в Сомали и Джибути Михаил Голованов. Правительство Сомали приветствовало российскую помощь и выразило благодарность за поддержку страны.
Ожидается, что этот груз станет первым траншем обещанной Африке помощи, при этом в Сомали также надеются на дополнительную поддержку от России в виде гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений.
Ранее агентство с ссылкой на комиссара SoDMA Мохамуда Моалима Абдуллу сообщало, что жертвами продолжающихся наводнений в Сомали стали почти 100 человек, в общей сложности бедствия затронули более двух миллионов жителей страны.
О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждый для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщил в министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
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