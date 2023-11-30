https://ria.ru/20231130/pshenitsa-1913019255.html

СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России

СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ сообщили о прибытии в Сомали корабля с пшеницей из России

Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:30

2023-11-30T20:30

2023-11-30T20:30

в мире

сомали

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корабль с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы из России прибыл в четверг в столицу Сомали Могадишо, передает национальное информационное агентство SONNA. "Сомали получила столь необходимую партию помощи в 25 тысяч тонн (пшеницы) из России для решения проблемы (последствий) наводнения в стране. Груз с помощью, прибывший в Могадишо в четверг, был передан Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий (SoDMA)", - пишет агентство. Отмечается, что на церемонии прибытия корабля приветствовали различные официальные лица, в том числе министр внутренних дел Сомали Ахмед Фики, а груз официально передал посол России в Сомали и Джибути Михаил Голованов. Правительство Сомали приветствовало российскую помощь и выразило благодарность за поддержку страны. Ожидается, что этот груз станет первым траншем обещанной Африке помощи, при этом в Сомали также надеются на дополнительную поддержку от России в виде гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнений. Ранее агентство с ссылкой на комиссара SoDMA Мохамуда Моалима Абдуллу сообщало, что жертвами продолжающихся наводнений в Сомали стали почти 100 человек, в общей сложности бедствия затронули более двух миллионов жителей страны. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Первые два судна с пшеницей по 25 тысяч тонн каждый для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России в середине ноября, сообщил в министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20230824/putin-1891949822.html

https://ria.ru/20231023/afrika-1904652398.html

сомали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сомали, россия