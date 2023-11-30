Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон"

В Москве лучшим артистам страны вручили премию "Золотой Граммофон"
В этом году вручение премии прошло в особо торжественной атмосфере. Открыли церемонию участники ВИА "Земляне". Они исполнили несколько легендарных хитов, включая "Траву у дома".
"И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева", — подпел многотысячный зал от партера до балкона и сразу поймал душевную атмосферу этого музыкального праздника.
В этом году вручение премии прошло в особо торжественной атмосфере. Открыли церемонию участники ВИА "Земляне". Они исполнили несколько легендарных хитов, включая "Траву у дома".
"И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева", — подпел многотысячный зал от партера до балкона и сразу поймал душевную атмосферу этого музыкального праздника.
Церемония также запомнилась большим патриотическим блоком.
На нем прозвучало несколько военных песен "Маки", "Русские идут", "Такая, брат, беда".
Также основатель "Землян" Владимир Киселев и певица Ирина Дубцова вручили участникам спецоперации денежные сертификаты за подбитые танки западного производства.
Церемония также запомнилась большим патриотическим блоком.
На нем прозвучало несколько военных песен "Маки", "Русские идут", "Такая, брат, беда".
Также основатель "Землян" Владимир Киселев и певица Ирина Дубцова вручили участникам спецоперации денежные сертификаты за подбитые танки западного производства.
В этом году "Золотой Граммофон" вели певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.
Король российской поп-сцены сразу заявил, что планирует на этой церемонии установить рекорд по количеству костюмов.
"У меня будет больше 20 образов", — заявил певец.
Почти после каждого номера артист появлялся в новом сверкающем наряде, из-за чего многие зрители сравнили певца с новогодней елкой.
В этом году "Золотой Граммофон" вели певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.
Король российской поп-сцены сразу заявил, что планирует на этой церемонии установить рекорд по количеству костюмов.
"У меня будет больше 20 образов", — заявил певец.
Почти после каждого номера артист появлялся в новом сверкающем наряде, из-за чего многие зрители сравнили певца с новогодней елкой.
В этом году золотой статуэтки удостоились более 20 артистов, чьи песни в 2023-м оказались на верхней строчке хит-парада "Золотой Граммофон" в эфире "Русского Радио".
Прежде чем забрать награду, каждый лауреат выступил с красочным номером в сопровождении танцоров шоу-балета TODES и различных спецэффектов: фаер-шоу, на фоне декораций, стилизованных под разные эпохи.
В этом году золотой статуэтки удостоились более 20 артистов, чьи песни в 2023-м оказались на верхней строчке хит-парада "Золотой Граммофон" в эфире "Русского Радио".
Прежде чем забрать награду, каждый лауреат выступил с красочным номером в сопровождении танцоров шоу-балета TODES и различных спецэффектов: фаер-шоу, на фоне декораций, стилизованных под разные эпохи.
Одним из первых статуэтку забрал Хабиб за композицию "Ой, какая ты".
К слушателям артист по традиции вышел в oversize-футболке, широких джинсах и фирменной бандане.
"Какой он тяжелый. Впервые держу "Золотой Граммофон", — признался певец. — Я раньше работал в полиции и смотрел эту церемонию по телевизору. Всегда мечтал когда-нибудь поднять эту легендарную статуэтку. Мечты сбываются".
Одним из первых статуэтку забрал Хабиб за композицию "Ой, какая ты".
К слушателям артист по традиции вышел в oversize-футболке, широких джинсах и фирменной бандане.
"Какой он тяжелый. Впервые держу "Золотой Граммофон", — признался певец. — Я раньше работал в полиции и смотрел эту церемонию по телевизору. Всегда мечтал когда-нибудь поднять эту легендарную статуэтку. Мечты сбываются".
Наталья Подольская забрала свой граммофон за песню "Конечно, да".
"Я начала проживать эмоции от его получения еще месяц назад, когда узнала, что я в числе номинантов", — призналась артистка.
Наталья Подольская забрала свой граммофон за песню "Конечно, да".
"Я начала проживать эмоции от его получения еще месяц назад, когда узнала, что я в числе номинантов", — призналась артистка.
В "Крокус Сите Холле" стало по-настоящему жарко, когда на сцене появился Сергей Лазарев с треком "Третий".
Музыкант, как всегда, сделал упор на чувственность и страсть: вышел на сцену босиком вместе с парой полуобнаженных танцоров.
"Мы не успели получить награду за "Третьего" в прошлом году. Забираем в этом, — объявил исполнитель. — Это мой десятый, юбилейный граммофон. Огромное спасибо".
В "Крокус Сите Холле" стало по-настоящему жарко, когда на сцене появился Сергей Лазарев с треком "Третий".
Музыкант, как всегда, сделал упор на чувственность и страсть: вышел на сцену босиком вместе с парой полуобнаженных танцоров.
"Мы не успели получить награду за "Третьего" в прошлом году. Забираем в этом, — объявил исполнитель. — Это мой десятый, юбилейный граммофон. Огромное спасибо".
Страсти добавили и Маша Вебер с Мишей Марвиным, которые весь год заставляли плакать всю страну под "Целоваться".
Ведущие церемонии не упустили возможности пошутить над музыкантом.
"Сначала Марвин пел со светленькой Ханной, потом с темненькой Вебер. Осталось найти рыженькую, и будет та самая группа", — сказал Хрусталев.
Страсти добавили и Маша Вебер с Мишей Марвиным, которые весь год заставляли плакать всю страну под "Целоваться".
Ведущие церемонии не упустили возможности пошутить над музыкантом.
"Сначала Марвин пел со светленькой Ханной, потом с темненькой Вебер. Осталось найти рыженькую, и будет та самая группа", — сказал Хрусталев.
Главным сюрпризом церемонии стал поющий актер Милош Бикович.
Звезда комедии "Холоп" исполнил трек в стиле техно "Ты танцуешь со мной".
"Я твой большой поклонник, и я счастлив, что у тебя такой дебют", — обрадовался Киркоров за Биковича.
Оказалось, что номер Милоша стал частью нового сериала с его участием.
Но с "Золотого Граммофона" без наград не уходят. Бикович удостоился статуэтки в спецноминации "Музыкальный киноэкспермент года".
Главным сюрпризом церемонии стал поющий актер Милош Бикович.
Звезда комедии "Холоп" исполнил трек в стиле техно "Ты танцуешь со мной".
"Я твой большой поклонник, и я счастлив, что у тебя такой дебют", — обрадовался Киркоров за Биковича.
Оказалось, что номер Милоша стал частью нового сериала с его участием.
Но с "Золотого Граммофона" без наград не уходят. Бикович удостоился статуэтки в спецноминации "Музыкальный киноэкспермент года".
Приз в спецноминации также получил Дима Билан. Певца назвали "Артистом года".
На сцене один из главных хитмейкеров страны исполнил "Мегамикс" с попурри из популярных треков.
"Это 14-й или 15-й <...> (граммофон. — Прим. ред.). Я только посчитал. Это все очень-очень важно. Это эквивалент вашей любви, и это взаимно", — сказал музыкант, принимая награду.
Приз в спецноминации также получил Дима Билан. Певца назвали "Артистом года".
На сцене один из главных хитмейкеров страны исполнил "Мегамикс" с попурри из популярных треков.
"Это 14-й или 15-й <...> (граммофон. — Прим. ред.). Я только посчитал. Это все очень-очень важно. Это эквивалент вашей любви, и это взаимно", — сказал музыкант, принимая награду.
Участники FilatovV & Karas сделали премию технологичной и инновационной.
Группа представила трек "Спойлер", созданный совместно с искусственным интеллектом. Он сгенерировал тысячи разных музыкальных стилей. Послушать песню можно на всех цифровых площадках.
Участники FilatovV & Karas сделали премию технологичной и инновационной.
Группа представила трек "Спойлер", созданный совместно с искусственным интеллектом. Он сгенерировал тысячи разных музыкальных стилей. Послушать песню можно на всех цифровых площадках.
Сразу две статуэтки забрала Юлианна Караулова.
Первую — за песню "Сильная", а вторую (зеленую) — за участие в мероприятиях по защите окружающей среды.
Сразу две статуэтки забрала Юлианна Караулова.
Первую — за песню "Сильная", а вторую (зеленую) — за участие в мероприятиях по защите окружающей среды.
Певица Anna Asti, которую давно называют главной царицей шоу-бизнеса, взяла награду за свой хит "Царица".
На сцену исполнительница вышла в боди, расшитом красными кристаллами, а на дорожке позировала в лаконичном черном платье.
"Спасибо за вашу поддержку и веру в меня, а также команде, особенно композитору Диме Лорану", — поблагодарила Асти.
Певица Anna Asti, которую давно называют главной царицей шоу-бизнеса, взяла награду за свой хит "Царица".
На сцену исполнительница вышла в боди, расшитом красными кристаллами, а на дорожке позировала в лаконичном черном платье.
"Спасибо за вашу поддержку и веру в меня, а также команде, особенно композитору Диме Лорану", — поблагодарила Асти.
Еще одна королева российской поп-сцены — Полина Гагарина появилась на сцене ближе к концу церемонии.
В этом году поклонники полюбили трек певицы "Бабочки". Номер включал разные любовные сцены, а Гагарина вышла в сияющем мини-платье.
Еще одна королева российской поп-сцены — Полина Гагарина появилась на сцене ближе к концу церемонии.
В этом году поклонники полюбили трек певицы "Бабочки". Номер включал разные любовные сцены, а Гагарина вышла в сияющем мини-платье.
Церемония длилась около пяти часов. Завершил ее певец Jony.
Победитель шоу "Маска" взял награду за песню о любви под названием "Никак".
Номер исполнителя сопровождали декорации в стиле вестернов, в которые поместили страстных танцовщиц в многоярусных юбках.
"Эта победа — наша общая. Очень ценю", — обратился к поклонникам артист.
Церемония длилась около пяти часов. Завершил ее певец Jony.
Победитель шоу "Маска" взял награду за песню о любви под названием "Никак".
Номер исполнителя сопровождали декорации в стиле вестернов, в которые поместили страстных танцовщиц в многоярусных юбках.
"Эта победа — наша общая. Очень ценю", — обратился к поклонникам артист.
XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" прошла при аншлаге.
В этот вечер к зрителям также вышли Дмитрий Маликов, Николай Басков, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Мари Краймбрери, Лариса Долина, "Чай вдвоем", Митя Фомин, Artik&Asti, Мот, Emin, Ирина Дубцова и другие.
На январских праздниках "Золотой Граммофон — 2023" покажут в записи на одном из федеральных телеканалов.
XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" прошла при аншлаге.
В этот вечер к зрителям также вышли Дмитрий Маликов, Николай Басков, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Мари Краймбрери, Лариса Долина, "Чай вдвоем", Митя Фомин, Artik&Asti, Мот, Emin, Ирина Дубцова и другие.
На январских праздниках "Золотой Граммофон — 2023" покажут в записи на одном из федеральных телеканалов.