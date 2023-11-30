Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон"

В этом году вручение премии прошло в особо торжественной атмосфере. Открыли церемонию участники ВИА "Земляне". Они исполнили несколько легендарных хитов, включая "Траву у дома".

"И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева", — подпел многотысячный зал от партера до балкона и сразу поймал душевную атмосферу этого музыкального праздника.