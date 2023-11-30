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Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 30.11.2023
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Шоубиз
 
14:17 30.11.2023 (обновлено: 17:09 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/premiya-1912816237.html
Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон"
Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 30.11.2023
Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон"
В Москве состоялась XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" — самой авторитетной награды в российском шоу-бизнесе. Кто забрал долгожданные... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:17
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве состоялась XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" — самой авторитетной награды в российском шоу-бизнесе. Кто забрал долгожданные статуэтки и как прошла ночь музыки в "Крокус Сити Холле" — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, николай басков, дима билан (виктор белан), полина гагарина, знаменитости, москва, премия "золотой граммофон"
Фото, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан (Виктор Белан), Полина Гагарина, Знаменитости, Москва, Премия "Золотой Граммофон"
Сверкающий Киркоров и страстная Асти: в Москве вручили "Золотой Граммофон"

В Москве лучшим артистам страны вручили премию "Золотой Граммофон"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве состоялась XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" — самой авторитетной награды в российском шоу-бизнесе. Кто забрал долгожданные статуэтки и как прошла ночь музыки в "Крокус Сити Холле" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В этом году вручение премии прошло в особо торжественной атмосфере. Открыли церемонию участники ВИА "Земляне". Они исполнили несколько легендарных хитов, включая "Траву у дома".

"И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева", — подпел многотысячный зал от партера до балкона и сразу поймал душевную атмосферу этого музыкального праздника.

Участники ВИА Земляне выступают на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

В этом году вручение премии прошло в особо торжественной атмосфере. Открыли церемонию участники ВИА "Земляне". Они исполнили несколько легендарных хитов, включая "Траву у дома".

"И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева", — подпел многотысячный зал от партера до балкона и сразу поймал душевную атмосферу этого музыкального праздника.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Церемония также запомнилась большим патриотическим блоком.

На нем прозвучало несколько военных песен "Маки", "Русские идут", "Такая, брат, беда".

Также основатель "Землян" Владимир Киселев и певица Ирина Дубцова вручили участникам спецоперации денежные сертификаты за подбитые танки западного производства.

Выступение артистов на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Церемония также запомнилась большим патриотическим блоком.

На нем прозвучало несколько военных песен "Маки", "Русские идут", "Такая, брат, беда".

Также основатель "Землян" Владимир Киселев и певица Ирина Дубцова вручили участникам спецоперации денежные сертификаты за подбитые танки западного производства.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

В этом году "Золотой Граммофон" вели певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.

Король российской поп-сцены сразу заявил, что планирует на этой церемонии установить рекорд по количеству костюмов.

"У меня будет больше 20 образов", — заявил певец.

Почти после каждого номера артист появлялся в новом сверкающем наряде, из-за чего многие зрители сравнили певца с новогодней елкой.

Ведущие XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон Дмитрий Хрусталев, Филипп Киркоров и Антон Юрьев

В этом году "Золотой Граммофон" вели певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев.

Король российской поп-сцены сразу заявил, что планирует на этой церемонии установить рекорд по количеству костюмов.

"У меня будет больше 20 образов", — заявил певец.

Почти после каждого номера артист появлялся в новом сверкающем наряде, из-за чего многие зрители сравнили певца с новогодней елкой.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
3 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В этом году золотой статуэтки удостоились более 20 артистов, чьи песни в 2023-м оказались на верхней строчке хит-парада "Золотой Граммофон" в эфире "Русского Радио".

Прежде чем забрать награду, каждый лауреат выступил с красочным номером в сопровождении танцоров шоу-балета TODES и различных спецэффектов: фаер-шоу, на фоне декораций, стилизованных под разные эпохи.

Танцевальный коллектив выступает на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

В этом году золотой статуэтки удостоились более 20 артистов, чьи песни в 2023-м оказались на верхней строчке хит-парада "Золотой Граммофон" в эфире "Русского Радио".

Прежде чем забрать награду, каждый лауреат выступил с красочным номером в сопровождении танцоров шоу-балета TODES и различных спецэффектов: фаер-шоу, на фоне декораций, стилизованных под разные эпохи.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Одним из первых статуэтку забрал Хабиб за композицию "Ой, какая ты".

К слушателям артист по традиции вышел в oversize-футболке, широких джинсах и фирменной бандане.

"Какой он тяжелый. Впервые держу "Золотой Граммофон", — признался певец. — Я раньше работал в полиции и смотрел эту церемонию по телевизору. Всегда мечтал когда-нибудь поднять эту легендарную статуэтку. Мечты сбываются".

Певец Хабиб выступает на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Одним из первых статуэтку забрал Хабиб за композицию "Ой, какая ты".

К слушателям артист по традиции вышел в oversize-футболке, широких джинсах и фирменной бандане.

"Какой он тяжелый. Впервые держу "Золотой Граммофон", — признался певец. — Я раньше работал в полиции и смотрел эту церемонию по телевизору. Всегда мечтал когда-нибудь поднять эту легендарную статуэтку. Мечты сбываются".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Наталья Подольская забрала свой граммофон за песню "Конечно, да".

"Я начала проживать эмоции от его получения еще месяц назад, когда узнала, что я в числе номинантов", — призналась артистка.

Певцы Филипп Киркоров и Наталья Подольская выступают на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Наталья Подольская забрала свой граммофон за песню "Конечно, да".

"Я начала проживать эмоции от его получения еще месяц назад, когда узнала, что я в числе номинантов", — призналась артистка.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В "Крокус Сите Холле" стало по-настоящему жарко, когда на сцене появился Сергей Лазарев с треком "Третий".

Музыкант, как всегда, сделал упор на чувственность и страсть: вышел на сцену босиком вместе с парой полуобнаженных танцоров.

"Мы не успели получить награду за "Третьего" в прошлом году. Забираем в этом, — объявил исполнитель. — Это мой десятый, юбилейный граммофон. Огромное спасибо".

Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

В "Крокус Сите Холле" стало по-настоящему жарко, когда на сцене появился Сергей Лазарев с треком "Третий".

Музыкант, как всегда, сделал упор на чувственность и страсть: вышел на сцену босиком вместе с парой полуобнаженных танцоров.

"Мы не успели получить награду за "Третьего" в прошлом году. Забираем в этом, — объявил исполнитель. — Это мой десятый, юбилейный граммофон. Огромное спасибо".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Страсти добавили и Маша Вебер с Мишей Марвиным, которые весь год заставляли плакать всю страну под "Целоваться".

Ведущие церемонии не упустили возможности пошутить над музыкантом.

"Сначала Марвин пел со светленькой Ханной, потом с темненькой Вебер. Осталось найти рыженькую, и будет та самая группа", — сказал Хрусталев.

Певцы Маша Вебер и Миша Марвин выступают на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Страсти добавили и Маша Вебер с Мишей Марвиным, которые весь год заставляли плакать всю страну под "Целоваться".

Ведущие церемонии не упустили возможности пошутить над музыкантом.

"Сначала Марвин пел со светленькой Ханной, потом с темненькой Вебер. Осталось найти рыженькую, и будет та самая группа", — сказал Хрусталев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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8 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Главным сюрпризом церемонии стал поющий актер Милош Бикович.

Звезда комедии "Холоп" исполнил трек в стиле техно "Ты танцуешь со мной".

"Я твой большой поклонник, и я счастлив, что у тебя такой дебют", — обрадовался Киркоров за Биковича.

Оказалось, что номер Милоша стал частью нового сериала с его участием.

Но с "Золотого Граммофона" без наград не уходят. Бикович удостоился статуэтки в спецноминации "Музыкальный киноэкспермент года".

Актер Милош Бикович на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии Золотой Граммофон

Главным сюрпризом церемонии стал поющий актер Милош Бикович.

Звезда комедии "Холоп" исполнил трек в стиле техно "Ты танцуешь со мной".

"Я твой большой поклонник, и я счастлив, что у тебя такой дебют", — обрадовался Киркоров за Биковича.

Оказалось, что номер Милоша стал частью нового сериала с его участием.

Но с "Золотого Граммофона" без наград не уходят. Бикович удостоился статуэтки в спецноминации "Музыкальный киноэкспермент года".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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9 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Приз в спецноминации также получил Дима Билан. Певца назвали "Артистом года".

На сцене один из главных хитмейкеров страны исполнил "Мегамикс" с попурри из популярных треков.

"Это 14-й или 15-й <...> (граммофон. — Прим. ред.). Я только посчитал. Это все очень-очень важно. Это эквивалент вашей любви, и это взаимно", — сказал музыкант, принимая награду.

Певец Дима Билан на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Приз в спецноминации также получил Дима Билан. Певца назвали "Артистом года".

На сцене один из главных хитмейкеров страны исполнил "Мегамикс" с попурри из популярных треков.

"Это 14-й или 15-й <...> (граммофон. — Прим. ред.). Я только посчитал. Это все очень-очень важно. Это эквивалент вашей любви, и это взаимно", — сказал музыкант, принимая награду.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
10 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Участники FilatovV & Karas сделали премию технологичной и инновационной.

Группа представила трек "Спойлер", созданный совместно с искусственным интеллектом. Он сгенерировал тысячи разных музыкальных стилей. Послушать песню можно на всех цифровых площадках.

Участники группы Filatov & Karas выступают на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Участники FilatovV & Karas сделали премию технологичной и инновационной.

Группа представила трек "Спойлер", созданный совместно с искусственным интеллектом. Он сгенерировал тысячи разных музыкальных стилей. Послушать песню можно на всех цифровых площадках.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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11 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Сразу две статуэтки забрала Юлианна Караулова.

Первую — за песню "Сильная", а вторую (зеленую) — за участие в мероприятиях по защите окружающей среды.

Певица Юлиана Караулова на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Сразу две статуэтки забрала Юлианна Караулова.

Первую — за песню "Сильная", а вторую (зеленую) — за участие в мероприятиях по защите окружающей среды.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
12 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Певица Anna Asti, которую давно называют главной царицей шоу-бизнеса, взяла награду за свой хит "Царица".

На сцену исполнительница вышла в боди, расшитом красными кристаллами, а на дорожке позировала в лаконичном черном платье.

"Спасибо за вашу поддержку и веру в меня, а также команде, особенно композитору Диме Лорану", — поблагодарила Асти.

Певица Anna Asti на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Певица Anna Asti, которую давно называют главной царицей шоу-бизнеса, взяла награду за свой хит "Царица".

На сцену исполнительница вышла в боди, расшитом красными кристаллами, а на дорожке позировала в лаконичном черном платье.

"Спасибо за вашу поддержку и веру в меня, а также команде, особенно композитору Диме Лорану", — поблагодарила Асти.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
13 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Еще одна королева российской поп-сцены — Полина Гагарина появилась на сцене ближе к концу церемонии.

В этом году поклонники полюбили трек певицы "Бабочки". Номер включал разные любовные сцены, а Гагарина вышла в сияющем мини-платье.

Певица Полина Гагарина на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Еще одна королева российской поп-сцены — Полина Гагарина появилась на сцене ближе к концу церемонии.

В этом году поклонники полюбили трек певицы "Бабочки". Номер включал разные любовные сцены, а Гагарина вышла в сияющем мини-платье.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
14 из 16
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"

Церемония длилась около пяти часов. Завершил ее певец Jony.

Победитель шоу "Маска" взял награду за песню о любви под названием "Никак".

Номер исполнителя сопровождали декорации в стиле вестернов, в которые поместили страстных танцовщиц в многоярусных юбках.

"Эта победа — наша общая. Очень ценю", — обратился к поклонникам артист.

Певец Jony на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

Церемония длилась около пяти часов. Завершил ее певец Jony.

Победитель шоу "Маска" взял награду за песню о любви под названием "Никак".

Номер исполнителя сопровождали декорации в стиле вестернов, в которые поместили страстных танцовщиц в многоярусных юбках.

"Эта победа — наша общая. Очень ценю", — обратился к поклонникам артист.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
15 из 16
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" прошла при аншлаге.

В этот вечер к зрителям также вышли Дмитрий Маликов, Николай Басков, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Мари Краймбрери, Лариса Долина, "Чай вдвоем", Митя Фомин, Artik&Asti, Мот, Emin, Ирина Дубцова и другие.

На январских праздниках "Золотой Граммофон — 2023" покажут в записи на одном из федеральных телеканалов.

Певец Дмитрий Маликов выступает на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон

XXVIII церемония вручения премии "Золотой Граммофон" прошла при аншлаге.

В этот вечер к зрителям также вышли Дмитрий Маликов, Николай Басков, Любовь Успенская, Сергей Жуков, Мари Краймбрери, Лариса Долина, "Чай вдвоем", Митя Фомин, Artik&Asti, Мот, Emin, Ирина Дубцова и другие.

На январских праздниках "Золотой Граммофон — 2023" покажут в записи на одном из федеральных телеканалов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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16 из 16
 
ШоубизФотоНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровНиколай БасковДима Билан (Виктор Белан)Полина ГагаринаЗнаменитостиМоскваПремия "Золотой Граммофон"
 
 
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