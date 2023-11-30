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Губернатор Русских рассказал о контейнерном поезде Чэнду — Ульяновск

Губернатор Русских рассказал о контейнерном поезде Чэнду — Ульяновск - РИА Новости, 30.11.2023

Губернатор Русских рассказал о контейнерном поезде Чэнду — Ульяновск

Грузовой поезд из Китая с момента запуска доставил свыше 1 тысячи контейнеров с продукцией местных компаний в Ульяновскую область, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:32

2023-11-30T12:32

2023-11-30T12:32

выставка-форум "россия"

ульяновская область

алексей русских

ульяновск

китай

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чэнду

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Грузовой поезд из Китая с момента запуска доставил свыше 1 тысячи контейнеров с продукцией местных компаний в Ульяновскую область, сообщил РИА Новости губернатор российского региона Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "У нас уже полтора года действует такое направление, которое связывает Китайскую Народную Республику и Ульяновск, это контейнерный поезд Чэнду - Ульяновск, уже более 20 составов грузов переработано - это более 1040 контейнеров. Наша цель - выйти в динамику шесть составов таких грузовых поездов в месяц. Этими услугами логистическими пользуются не только ульяновские компании, но и компании соседних регионов - и Мордовия, и Татарстан, и Самарская область", - сказал Русских. Губернатор отметил, что регион приглашает компании из других субъектов страны воспользоваться услугами портовой экономической зоны, которая является оператором этого логистического направления. В составе груза в Ульяновскую область прибывают автозапчасти, сырье и материалы, производственные станки и товары народного потребления. Преимуществом поезда стали стабильность и скорость поставки: вместо 2-3 месяцев поезд находится в пути не более месяца.

ульяновская область

ульяновск

китай

чэнду

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновская область, алексей русских, ульяновск, китай, экономика, чэнду, в мире