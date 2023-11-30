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ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных - РИА Новости, 30.11.2023
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03:33 30.11.2023 (обновлено: 03:49 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obmen-1912790623.html
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных - РИА Новости, 30.11.2023
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных
Движение ХАМАС готово обменять всех пленных израильских военных на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, передает AFP... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T03:33
2023-11-30T03:49
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС готово обменять всех пленных израильских военных на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, передает AFP со ссылкой на главу отдела внешних связей движения в секторе Газа Басема Наима."Мы готовы освободить всех (израильских) солдат в обмен на всех наших заключенных", — рассказал он на пресс-конференции в ЮАР.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продления.За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
израиль
катар
египет
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных

ХАМАС заявило, что готово обменять военных Израиля на палестинских заключенных

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Движение ХАМАС готово обменять всех пленных израильских военных на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, передает AFP со ссылкой на главу отдела внешних связей движения в секторе Газа Басема Наима.
"Мы готовы освободить всех (израильских) солдат в обмен на всех наших заключенных", — рассказал он на пресс-конференции в ЮАР.
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11 ноября, 08:00
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября, затем стороны продлили его еще на два дня. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продления.
За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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