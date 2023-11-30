https://ria.ru/20231130/neft-1913026960.html

Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России

Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России - РИА Новости, 30.11.2023

Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России

Дополнительные объемы сокращения экспорта нефти России в дальнейшем будут постепенно возвращены на рынок для поддержания стабильности, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:25

2023-11-30T21:25

2023-11-30T23:02

экономика

александр новак

опек

россия

саудовская аравия

ирак

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дополнительные объемы сокращения экспорта нефти России в дальнейшем будут постепенно возвращены на рынок для поддержания стабильности, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок, темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры", – сказал он. Новак уточнил, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Ранее в четверг он сообщил, что Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года.Решения по уровням добычи нефти в рамках ОПЕК+ поспособствуют прохождению зимы, во время пониженного спроса, также сообщил Новак."Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода, пониженного спроса, для того, чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения", – отметил он.Ряд стран ОПЕК+ на встрече в четверг приняли решение до конца первого квартала 2024 года добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Из них на Саудовскую Аравию придется 1 миллион баррелей в сутки, на Россию - 500 тысяч баррелей. На остальные страны альянса - суммарно 700 тысяч баррелей в сутки, в частности на Ирак - 223 тысячи баррелей в сутки, ОАЭ - 163 тысячи баррелей в сутки, Кувейт - 135 тысяч, Казахстан - 82 тысячи, Алжир - 51 тысяча, Оман - 42 тысячи.Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на 2024 год по итогам встречи в четверг - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

россия

саудовская аравия

ирак

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экономика, александр новак, опек, россия, саудовская аравия, ирак