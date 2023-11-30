https://ria.ru/20231130/nauka-1912613162.html
Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод
Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод - РИА Новости, 30.11.2023
Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод
Использовать наночастицы цинка в качестве микроудобрений для обогащения растений предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их словам, это... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:00
2023-11-30T09:00
2023-11-30T09:00
наука
наука
университетская наука
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Использовать наночастицы цинка в качестве микроудобрений для обогащения растений предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их словам, это обеспечит повышение питательной ценности продуктов и защитит здоровье людей от проблем, связанных с недостатком этого важнейшего микроэлемента. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.Как отметили в университете, цинк (Zn) играет важнейшую роль в организме человека и после железа является вторым по распространенности и значимости микроэлементом. Его недостаток (гипоцинкоз) может проявляться снижением иммунитета, патологическим выпадением волос, дерматитами, нарушением сна и рядом других симптомов, снижающих качество жизни.Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) предложили способ обогащения цинком овощей и злаковых культур с помощью наночастиц (метод, предполагающий использование наноматериалов для повышения продуктивности семян и раннего роста растений)."В нашем случае на семена наносили наноразмерные частицы цинка. Это не только положительно сказалось на всхожести семян, но и повысило усвояемость цинка из растительной пищи. Из пищи усваивается только порядка 30% содержащегося в ней цинка. При этом из растительной пищи цинк усваивается хуже, чем из животной", – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.Она добавила, что для увеличения эффективности питания растений цинком был применен метод внекорневой подкормки, то есть прямое распыление питательных растворов на листья растений. В этом случае питательные вещества доставляются непосредственно в сосудистую систему растения, что обеспечивает его их дальнейшее быстрое усвоение.Ученые зафиксировали, что внесение наноразмерных частиц цинка в почву ведет к существенному увеличению содержания данного микроэлемента в различных культурах. Так, концентрация Zn в коричневом рисе выше на 13,5–39,4% по сравнению в необработанными растениями. Результаты также показали, что наноцинк значительно улучшил биодоступность микроэлемента в собранных культурах, то есть он может лучше усваиваться человеком."Полученные результаты не только показывают высокий потенциал нанотехнологий в сельском хозяйстве, но и предлагают многообещающее решение глобальной проблемы здравоохранения. Наше исследование открывает новые возможности для разработки устойчивых и эффективных стратегий борьбы с дефицитом питательных веществ в глобальном масштабе", – объяснила Минкина.Дальнейшие задачи научного коллектива – масштабирование исследований от контролируемых лабораторных до полевых условий.Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html
https://ria.ru/20221026/skfu-1826502683.html
https://ria.ru/20230803/nauka-1887823891.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, экология в россии, удобрения, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Южный федеральный университет, Экология в России, удобрения, Россия
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Использовать наночастицы цинка в качестве микроудобрений для обогащения растений предложили ученые ЮФУ
в составе международного коллектива. По их словам, это обеспечит повышение питательной ценности продуктов и защитит здоровье людей от проблем, связанных с недостатком этого важнейшего микроэлемента. Результаты исследования опубликованы
в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.
Как отметили в университете, цинк (Zn) играет важнейшую роль в организме человека и после железа является вторым по распространенности и значимости микроэлементом. Его недостаток (гипоцинкоз) может проявляться снижением иммунитета, патологическим выпадением волос, дерматитами, нарушением сна и рядом других симптомов, снижающих качество жизни.
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Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) предложили способ обогащения цинком овощей и злаковых культур с помощью наночастиц (метод, предполагающий использование наноматериалов для повышения продуктивности семян и раннего роста растений).
«
"В нашем случае на семена наносили наноразмерные частицы цинка. Это не только положительно сказалось на всхожести семян, но и повысило усвояемость цинка из растительной пищи. Из пищи усваивается только порядка 30% содержащегося в ней цинка. При этом из растительной пищи цинк усваивается хуже, чем из животной", – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.
Она добавила, что для увеличения эффективности питания растений цинком был применен метод внекорневой подкормки, то есть прямое распыление питательных растворов на листья растений. В этом случае питательные вещества доставляются непосредственно в сосудистую систему растения, что обеспечивает его их дальнейшее быстрое усвоение.
Ученые зафиксировали, что внесение наноразмерных частиц цинка в почву ведет к существенному увеличению содержания данного микроэлемента в различных культурах. Так, концентрация Zn в коричневом рисе выше на 13,5–39,4% по сравнению в необработанными растениями. Результаты также показали, что наноцинк значительно улучшил биодоступность микроэлемента в собранных культурах, то есть он может лучше усваиваться человеком.
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"Полученные результаты не только показывают высокий потенциал нанотехнологий в сельском хозяйстве, но и предлагают многообещающее решение глобальной проблемы здравоохранения. Наше исследование открывает новые возможности для разработки устойчивых и эффективных стратегий борьбы с дефицитом питательных веществ в глобальном масштабе", – объяснила Минкина.
Дальнейшие задачи научного коллектива – масштабирование исследований от контролируемых лабораторных до полевых условий.
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Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".