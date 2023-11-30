https://ria.ru/20231130/nauka-1912613162.html

Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод

Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод - РИА Новости, 30.11.2023

Ученые предложили способ преодолеть скрытый голод

Использовать наночастицы цинка в качестве микроудобрений для обогащения растений предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их словам, это... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

2023-11-30T09:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

южный федеральный университет

экология в россии

удобрения

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912620791_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_33b4e5f2f5a69dc264625a0715012c91.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Использовать наночастицы цинка в качестве микроудобрений для обогащения растений предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их словам, это обеспечит повышение питательной ценности продуктов и защитит здоровье людей от проблем, связанных с недостатком этого важнейшего микроэлемента. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.Как отметили в университете, цинк (Zn) играет важнейшую роль в организме человека и после железа является вторым по распространенности и значимости микроэлементом. Его недостаток (гипоцинкоз) может проявляться снижением иммунитета, патологическим выпадением волос, дерматитами, нарушением сна и рядом других симптомов, снижающих качество жизни.Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) предложили способ обогащения цинком овощей и злаковых культур с помощью наночастиц (метод, предполагающий использование наноматериалов для повышения продуктивности семян и раннего роста растений)."В нашем случае на семена наносили наноразмерные частицы цинка. Это не только положительно сказалось на всхожести семян, но и повысило усвояемость цинка из растительной пищи. Из пищи усваивается только порядка 30% содержащегося в ней цинка. При этом из растительной пищи цинк усваивается хуже, чем из животной", – рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.Она добавила, что для увеличения эффективности питания растений цинком был применен метод внекорневой подкормки, то есть прямое распыление питательных растворов на листья растений. В этом случае питательные вещества доставляются непосредственно в сосудистую систему растения, что обеспечивает его их дальнейшее быстрое усвоение.Ученые зафиксировали, что внесение наноразмерных частиц цинка в почву ведет к существенному увеличению содержания данного микроэлемента в различных культурах. Так, концентрация Zn в коричневом рисе выше на 13,5–39,4% по сравнению в необработанными растениями. Результаты также показали, что наноцинк значительно улучшил биодоступность микроэлемента в собранных культурах, то есть он может лучше усваиваться человеком."Полученные результаты не только показывают высокий потенциал нанотехнологий в сельском хозяйстве, но и предлагают многообещающее решение глобальной проблемы здравоохранения. Наше исследование открывает новые возможности для разработки устойчивых и эффективных стратегий борьбы с дефицитом питательных веществ в глобальном масштабе", – объяснила Минкина.Дальнейшие задачи научного коллектива – масштабирование исследований от контролируемых лабораторных до полевых условий.Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html

https://ria.ru/20221026/skfu-1826502683.html

https://ria.ru/20230803/nauka-1887823891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, экология в россии, удобрения, россия