https://ria.ru/20231130/nato-1912855878.html
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины - РИА Новости, 30.11.2023
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины
В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:59
2023-11-30T11:59
2023-11-30T12:11
нато
украина
россия
в мире
дмитрий песков
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств."Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что Москве это не нравится, действия альянса носят провокационный характер по отношению к российским опасениям о безопасности."Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - заявил он, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на новую программу сотрудничества.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, россия, в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг
НАТО, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины
Песков не увидел в новой программе сотрудничества НАТО и Украины никаких новаций