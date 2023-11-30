Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 30.11.2023 (обновлено: 12:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/nato-1912855878.html
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины - РИА Новости, 30.11.2023
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины
В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:59
2023-11-30T12:11
нато
украина
россия
в мире
дмитрий песков
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств."Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что Москве это не нравится, действия альянса носят провокационный характер по отношению к российским опасениям о безопасности."Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - заявил он, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на новую программу сотрудничества.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, украина, россия, в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг
НАТО, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины

Песков не увидел в новой программе сотрудничества НАТО и Украины никаких новаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кремль, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств.
«
"Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Москве это не нравится, действия альянса носят провокационный характер по отношению к российским опасениям о безопасности.
"Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - заявил он, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на новую программу сотрудничества.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
Вчера, 08:00
 
НАТОУкраинаРоссияВ миреДмитрий ПесковЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала