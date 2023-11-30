https://ria.ru/20231130/nato-1912855878.html

В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины

В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины - РИА Новости, 30.11.2023

В Кремле прокомментировали новую программу сотрудничества НАТО и Украины

В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:59

2023-11-30T11:59

2023-11-30T12:11

нато

украина

россия

в мире

дмитрий песков

йенс столтенберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В новой программе сотрудничества НАТО и Киева нет никаких новаций, но очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств."Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что Москве это не нравится, действия альянса носят провокационный характер по отношению к российским опасениям о безопасности."Да, это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности", - заявил он, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на новую программу сотрудничества.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, украина, россия, в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг