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Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию - РИА Новости, 30.11.2023
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10:26 30.11.2023 (обновлено: 10:27 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/murashko-1912825157.html
Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию
Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию - РИА Новости, 30.11.2023
Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию
После завершения пандемии и открытия границ отмечается колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:26
2023-11-30T10:27
россия
михаил мурашко
владимир путин
общество
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. После завершения пандемии и открытия границ отмечается колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток - пандемия закончилась, границы открылись, и колоссальный поток желающих приехать лечиться",- сказал Мурашко на Конгрессе молодых ученых. Он отметил, что в России наращивается инфраструктура в здравоохранении, развиваются технологии, но при этом приемлемая ценовая политика. "При этом люди едут ещё в том числе за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя. Поэтому, конечно же, обсуждение и формирование новых подходов просто необходимо",- подчеркнул Мурашко. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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россия, михаил мурашко, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Общество
Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию

Мурашко: после завершения пандемии отмечается поток желающих лечиться в России

© iStock.com / kzenonВрач и медсестра с пациентом в коридоре больницы
Врач и медсестра с пациентом в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / kzenon
Врач и медсестра с пациентом в коридоре больницы. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. После завершения пандемии и открытия границ отмечается колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток - пандемия закончилась, границы открылись, и колоссальный поток желающих приехать лечиться",- сказал Мурашко на Конгрессе молодых ученых.
Он отметил, что в России наращивается инфраструктура в здравоохранении, развиваются технологии, но при этом приемлемая ценовая политика.
"При этом люди едут ещё в том числе за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя. Поэтому, конечно же, обсуждение и формирование новых подходов просто необходимо",- подчеркнул Мурашко.
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