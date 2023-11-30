https://ria.ru/20231130/murashko-1912825157.html

Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию

Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию - РИА Новости, 30.11.2023

Мурашко отметил колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию

После завершения пандемии и открытия границ отмечается колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:26

2023-11-30T10:26

2023-11-30T10:27

россия

михаил мурашко

владимир путин

общество

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. После завершения пандемии и открытия границ отмечается колоссальный поток желающих приехать лечиться в Россию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В нашу страну сегодня сформировался колоссальный поток - пандемия закончилась, границы открылись, и колоссальный поток желающих приехать лечиться",- сказал Мурашко на Конгрессе молодых ученых. Он отметил, что в России наращивается инфраструктура в здравоохранении, развиваются технологии, но при этом приемлемая ценовая политика. "При этом люди едут ещё в том числе за теми вещами, которые где-либо в другой стране получить нельзя. Поэтому, конечно же, обсуждение и формирование новых подходов просто необходимо",- подчеркнул Мурашко. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231120/vrachi-1910595393.html

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россия, михаил мурашко, владимир путин, общество