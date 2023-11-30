https://ria.ru/20231130/migranty-1912954428.html

В Совфеде призвали не допускать разрастание замкнутых мигрантских анклавов

В Совфеде призвали не допускать разрастание замкнутых мигрантских анклавов - РИА Новости, 30.11.2023

В Совфеде призвали не допускать разрастание замкнутых мигрантских анклавов

Необходимо ускорить внесение в Госдуму законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов, нельзя допускать разрастание мигрантских этнических... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:26

2023-11-30T16:26

2023-11-30T16:26

константин косачев

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Необходимо ускорить внесение в Госдуму законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов, нельзя допускать разрастание мигрантских этнических замкнутых анклавов, живущих по своим правилам, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Важно предотвращать разрастания мигрантских этнически замкнутых анклавов, живущих по своим правилам и пытающихся диктовать их обществу. С этой целью нужно ускорить внесение в Государственную Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции", - сказал Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде. Парламентарий отметил, что эта тема чувствительная для российского общества. "Задача эффективного регулирования миграционных потоков, поиска баланса между потребностями экономики в иностранных работниках и соображениями правопорядка - без преувеличения, вопрос национальной безопасности. Ещё раз повторю, это чувствительный момент и для нашего общества, и для имиджа страны, но не обращаться к этой теме просто недопустимо", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html

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константин косачев, совет федерации рф, госдума рф, общество