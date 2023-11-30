https://ria.ru/20231130/marov-1912913429.html
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет - РИА Новости, 30.11.2023
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет
Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:31
2023-11-30T14:31
2023-11-30T14:58
наука
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный."Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - сказал Зелёный. Он отметил, что Маров последнее время болел, но "успел попрощаться", отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие "прекрасно делал полуторачасовые доклады".Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил Механический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ, сейчас МГТУ имени Баумана). После училища работал в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), где занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками.Как говорится на сайте РАН, 20 лет Маров вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем занимался "разработкой и осуществлением многолетней советской программы научных и прикладных космических исследований, изучением околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы".Тогда удалось получить прямые измерения параметров атмосферы на Венере и на Марсе, в частности узнать о необычных свойствах атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов, давление в 100 раз больше, чем на Земле).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Российская академия наук
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет
Умер академик Маров, стоявший у истоков программы по изучению Луны и планет
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.
"Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - сказал Зелёный. Он отметил, что Маров последнее время болел, но "успел попрощаться", отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие "прекрасно делал полуторачасовые доклады".
Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил Механический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ, сейчас МГТУ имени Баумана). После училища работал в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), где занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками.
Как говорится на сайте РАН, 20 лет Маров вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем занимался "разработкой и осуществлением многолетней советской программы научных и прикладных космических исследований, изучением околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы".
Тогда удалось получить прямые измерения параметров атмосферы на Венере и на Марсе, в частности узнать о необычных свойствах атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов, давление в 100 раз больше, чем на Земле).