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Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет - РИА Новости, 30.11.2023
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Наука
 
14:31 30.11.2023 (обновлено: 14:58 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/marov-1912913429.html
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет - РИА Новости, 30.11.2023
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет
Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:31
2023-11-30T14:58
наука
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный."Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - сказал Зелёный. Он отметил, что Маров последнее время болел, но "успел попрощаться", отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие "прекрасно делал полуторачасовые доклады".Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил Механический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ, сейчас МГТУ имени Баумана). После училища работал в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), где занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками.Как говорится на сайте РАН, 20 лет Маров вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем занимался "разработкой и осуществлением многолетней советской программы научных и прикладных космических исследований, изучением околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы".Тогда удалось получить прямые измерения параметров атмосферы на Венере и на Марсе, в частности узнать о необычных свойствах атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов, давление в 100 раз больше, чем на Земле).
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космос - риа наука, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Российская академия наук
Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет

Умер академик Маров, стоявший у истоков программы по изучению Луны и планет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАкадемик РАН Михаил Маров
Академик РАН Михаил Маров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Академик РАН Михаил Маров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.
"Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - сказал Зелёный. Он отметил, что Маров последнее время болел, но "успел попрощаться", отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие "прекрасно делал полуторачасовые доклады".
Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил Механический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ, сейчас МГТУ имени Баумана). После училища работал в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), где занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками.
Как говорится на сайте РАН, 20 лет Маров вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем занимался "разработкой и осуществлением многолетней советской программы научных и прикладных космических исследований, изучением околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы".
Тогда удалось получить прямые измерения параметров атмосферы на Венере и на Марсе, в частности узнать о необычных свойствах атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов, давление в 100 раз больше, чем на Земле).
 
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