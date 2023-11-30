https://ria.ru/20231130/marov-1912913429.html

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет - РИА Новости, 30.11.2023

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны и планет

Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:31

2023-11-30T14:31

2023-11-30T14:58

наука

космос - риа наука

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912913220_0:85:2967:1754_1920x0_80_0_0_8a0ffbd2eddba028842fcd606fe064f0.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Скончался академик Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, сообщил РИА Новости в четверг научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный."Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра", - сказал Зелёный. Он отметил, что Маров последнее время болел, но "успел попрощаться", отметил свой юбилей и несмотря на плохое самочувствие "прекрасно делал полуторачасовые доклады".Михаил Маров родился 28 июля 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил Механический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ, сейчас МГТУ имени Баумана). После училища работал в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), где занимался разработкой космических аппаратов с ядерными энергоустановками.Как говорится на сайте РАН, 20 лет Маров вместе с теоретиком космонавтики Мстиславом Келдышем занимался "разработкой и осуществлением многолетней советской программы научных и прикладных космических исследований, изучением околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы".Тогда удалось получить прямые измерения параметров атмосферы на Венере и на Марсе, в частности узнать о необычных свойствах атмосферы Венеры (температура на поверхности почти 500 градусов, давление в 100 раз больше, чем на Земле).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, российская академия наук