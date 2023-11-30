В ГД подготовили проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде
В ГД внесли проект о маркировке энергетических напитков надписями об их вреде
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде, он доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесла группа депутатов, в составе которой: глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"), глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), глава комитета по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР), глава комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и депутаты Владимир Кошелев, Каплан Панеш, Владимир Сипягин (ЛДПР), Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), Александр Ющенко (КПРФ) и Султан Хамзаев ("Единая Россия"), а также сенатор Елена Афанасьева.
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"Законопроектом предусматривается, что потребительская тара тонизирующих (энергетических) напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью "Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией", которая наносится легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и занимает не менее 15 процентов площади потребительской тары", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предоставил РИА Новости макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет и употребление его вместе с алкоголем.