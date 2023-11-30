https://ria.ru/20231130/markirovka-1912811498.html

В ГД подготовили проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде

В ГД подготовили проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде - РИА Новости, 30.11.2023

В ГД подготовили проект о маркировке энергетиков надписями об их вреде

В Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде, он доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:44

2023-11-30T09:44

2023-11-30T09:44

ярослав нилов

владислав даванков

общество

алексей диденко (политик)

лдпр

госдума рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде, он доступен в думской электронной базе. Законопроект внесла группа депутатов, в составе которой: глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"), глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), глава комитета по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР), глава комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и депутаты Владимир Кошелев, Каплан Панеш, Владимир Сипягин (ЛДПР), Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), Александр Ющенко (КПРФ) и Султан Хамзаев ("Единая Россия"), а также сенатор Елена Афанасьева. "Законопроектом предусматривается, что потребительская тара тонизирующих (энергетических) напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью "Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией", которая наносится легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и занимает не менее 15 процентов площади потребительской тары", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предоставил РИА Новости макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет и употребление его вместе с алкоголем.

https://ria.ru/20180115/1512639522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярослав нилов, владислав даванков, общество, алексей диденко (политик), лдпр, госдума рф, кпрф