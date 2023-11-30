https://ria.ru/20231130/magate-1912801531.html

Глава МАГАТЭ призвал мир начать новую "ядерную сделку" с Ираном

Глава МАГАТЭ призвал мир начать новую "ядерную сделку" с Ираном - РИА Новости, 30.11.2023

Глава МАГАТЭ призвал мир начать новую "ядерную сделку" с Ираном

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью призвал мировое сообщество возобновить диалог с Ираном и не игнорировать ядерные амбиции Тегерана. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:22

2023-11-30T08:22

2023-11-30T08:47

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью призвал мировое сообщество возобновить диалог с Ираном и не игнорировать ядерные амбиции Тегерана."Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном... Внимание... может, конечно, быть сосредоточено на чем-то другом. Но это не решает проблему. Это может даже сделать их более острыми в том смысле, что возникает ощущение определенного безразличия... Люди, возможно, не обращают внимания на (ядерные амбиции Ирана), но проблема существует", - заявил Гросси.Он также отметил, что ситуация вокруг ядерной программы Ирана является "очень неопределенной", и призвал страны "возобновить взаимодействие".По мнению Гросси, одним из препятствий на пути к ядерным переговорам с Ираном являются внутренние отвлекающие факторы. Он указал на "политическую ситуацию в отдельных странах", которая мешает некоторым из них полноценно участвовать в переговорах. При этом он не уточнил, какие именно страны он имел в виду.Гросси заявил, что попытка вернуть ядерную сделку с Ираном в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает, нужна новая схема."Попытка вернуть (ядерную сделку) в рамки СВПД не сработают ... Вы можете по-прежнему звать это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то еще, потому что придется адаптироваться", - заявил Гросси.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20231105/izrail-1907589072.html

https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910286665.html

иран

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в мире, иран, магатэ, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, дональд трамп, нед прайс