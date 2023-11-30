https://ria.ru/20231130/leps-1912821878.html

"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске

"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске - РИА Новости, 30.11.2023

"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске

Народный артист России, певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске, о чем сообщил в сторис на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:31

2023-11-30T10:31

2023-11-30T10:31

шоубиз

новости шоу-бизнеса

григорий лепс

знаменитости

луганск

россия

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853765439_0:0:2415:1358_1920x0_80_0_0_2d4d3bc28b03d2565739a36b8c857fcd.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске, о чем сообщил в сторис на своей странице в Instagram*. Музыкант отметил, что слушатели, которые живут, работают или воюют за ЛНР и ДНР "троекратно" заслуживают, чтобы в их регионы приезжали артисты и выступали. "Все, что мы, артисты, можем сделать для людей — это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. И, если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость. Будем приезжать, будем работать", — отметил исполнитель в разговоре с журналистами.После начала спецоперации Григорий Лепс поддержал ее. Он выступал в зоне боевых действий и госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. По словам музыканта, это его гражданский долг.В июне Лепс принял участие в премировании российских военных за сбитую западную технику в зоне СВО. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230718/leps-1884843752.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, григорий лепс, знаменитости, луганск, россия, луганская народная республика