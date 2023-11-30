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"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске - РИА Новости, 30.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:31 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/leps-1912821878.html
"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске
"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске - РИА Новости, 30.11.2023
"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске
Народный артист России, певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске, о чем сообщил в сторис на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:31
2023-11-30T10:31
шоубиз
новости шоу-бизнеса
григорий лепс
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россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске, о чем сообщил в сторис на своей странице в Instagram*. Музыкант отметил, что слушатели, которые живут, работают или воюют за ЛНР и ДНР "троекратно" заслуживают, чтобы в их регионы приезжали артисты и выступали. &quot;Все, что мы, артисты, можем сделать для людей — это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. И, если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость. Будем приезжать, будем работать&quot;, — отметил исполнитель в разговоре с журналистами.После начала спецоперации Григорий Лепс поддержал ее. Он выступал в зоне боевых действий и госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. По словам музыканта, это его гражданский долг.В июне Лепс принял участие в премировании российских военных за сбитую западную технику в зоне СВО. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, григорий лепс, знаменитости, луганск, россия, луганская народная республика
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Григорий Лепс, Знаменитости, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика
"Будем приезжать": Лепс выступил в Луганске

Певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс выступает на концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс дал концерт в Луганске, о чем сообщил в сторис на своей странице в Instagram*.
© Фото : gvlepsСкрин сторис из соцсетей Григория Лепса
Скрин сторис из соцсетей Григория Лепса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : gvleps
Скрин сторис из соцсетей Григория Лепса
Музыкант отметил, что слушатели, которые живут, работают или воюют за ЛНР и ДНР "троекратно" заслуживают, чтобы в их регионы приезжали артисты и выступали.
«

"Все, что мы, артисты, можем сделать для людей — это порадовать их чем-то, повеселить, попеть, поплясать. И, если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость. Будем приезжать, будем работать", — отметил исполнитель в разговоре с журналистами.

После начала спецоперации Григорий Лепс поддержал ее. Он выступал в зоне боевых действий и госпиталях, а также отправлял гуманитарную помощь в новые регионы. По словам музыканта, это его гражданский долг.
В июне Лепс принял участие в премировании российских военных за сбитую западную технику в зоне СВО. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаГригорий ЛепсЗнаменитостиЛуганскРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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