https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

Глава "АвтоВАЗа" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra - РИА Новости, 30.11.2023

Глава "АвтоВАЗа" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra

"АвтоВАЗ" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти: выпуск новинки начнётся в самом начале 2025 года, сообщил президент... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:19

2023-11-30T19:19

2023-11-30T19:19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти: выпуск новинки начнётся в самом начале 2025 года, сообщил президент компании Максим Соколов. Изначально "АвтоВАЗ" планировал запуск ее производства на конец 2024 года. "Ещё новая модель - это автомобиль Lada Iskra. Старт её производства запланирован на самое начало 2025 года и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе", - рассказал топ-менеджер в рамках мероприятия на выставке "Россия". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

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авто, экономика, автоваз, lada vesta, выставка-форум "россия"