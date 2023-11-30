https://ria.ru/20231130/kuba-1912889610.html

Посол Кубы рассказал о расширении числа прямых рейсов в Россию

Посол Кубы рассказал о расширении числа прямых рейсов в Россию - РИА Новости, 30.11.2023

Посол Кубы рассказал о расширении числа прямых рейсов в Россию

Авиакомпания "Россия" к концу декабря начнет летать из Петербурга на Кайо-Коко и из Москвы в Гавану, сообщает посол Кубы Хулио Гармендия Пенья. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:25

2023-11-30T14:25

2023-11-30T14:25

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" к концу декабря начнет летать из Петербурга на Кайо-Коко и из Москвы в Гавану, сообщает посол Кубы Хулио Гармендия Пенья.Перелеты между столицами откроются 24 декабря и будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, рассказал он "Известиям". Билеты туда-обратно без багажа с вылетом в январе стоят от 66 тысяч рублей.Сейчас прямые рейсы на Кубу есть только из Москвы — на курорты Варадеро (ежедневно, кроме воскресенья) и Кайо-Коко (по понедельникам). Рейсы заполняются в первую очередь пакетными туристами.Кроме того, посол подтвердил, что до конца 2023 года на острове будет введена оплата картой "Мир" в большинстве объектов турсектора, сетевых магазинах и сервисных центрах.

https://ria.ru/20231125/mir-1911866121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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