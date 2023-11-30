https://ria.ru/20231130/khimicheskoe_oruzhie-1912341794.html

День памяти всех жертв химического оружия

День памяти всех жертв химического оружия - РИА Новости, 30.11.2023

День памяти всех жертв химического оружия

День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:31

2023-11-30T02:31

2023-11-30T02:31

справки

химическое оружие

организация по запрещению химического оружия

в мире

история

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День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Именно 30 ноября начинает работу ежегодная сессия государств-участников КЗХО.В этот день мировое сообщество чтит память жертв химического оружия, а также вновь подтверждает приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия.Впервые химическое оружие было применено на полях сражений Первой мировой войны 1914-1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта.В январе 1993 года в Париже (Франция) была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.Конвенция – международно-правовой документ, направленный на решение двух масштабных задач. Первая – ликвидация целого класса оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая – запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира расположена в городе Гааге (Нидерланды). ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия.В настоящее время уничтожено 100% объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны).США в течение долгого времени были единственной страной, у которой оставался внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. 8 июля 2023 года президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.По данным на июль 2023 года, из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.9 мая 2007 года в Гааге был открыт памятник, посвященный памяти жертв химического оружия. Это событие было приурочено к 10-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20230429/den_ozkho-1868055694.html

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справки, химическое оружие, организация по запрещению химического оружия, в мире, история