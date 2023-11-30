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Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций - РИА Новости, 30.11.2023
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16:50 30.11.2023 (обновлено: 18:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/izrail-1912960946.html
Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций
Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций
Израиль отозвал для консультаций своего посла в Мадриде после скандала, связанного с заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о конфликте в секторе... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:50
2023-11-30T18:34
в мире
израиль
испания
педро санчес
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
евросоюз
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Израиль отозвал для консультаций своего посла в Мадриде после скандала, связанного с заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о конфликте в секторе Газа, сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в соцсети X.Ранее в четверг Санчес в интервью телеканалу TVE заявил, что с учетом количества погибших мирных граждан в Газе, есть сомнения в соблюдении Израилем международного гуманитарного права."После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим. Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", — написал Коэн.Сегодня премьер Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД вызвать посла Испании в Израиле на разъяснительную беседу из-за высказываний Санчеса.На минувшей неделе во время визита в Египет испанский премьер заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, Санчес заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило политика в поддержке терроризма ХАМАС, о чем и сообщило Мадриду по дипломатическим каналам.Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.
https://ria.ru/20231130/gaza-1912962374.html
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в мире, израиль, испания, педро санчес, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, евросоюз, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Испания, Педро Санчес, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Евросоюз, Биньямин Нетаньяху
Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций

Израиль отозвал посла для консультаций после заявлений премьера Испании о Газе

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Израиль отозвал для консультаций своего посла в Мадриде после скандала, связанного с заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о конфликте в секторе Газа, сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в соцсети X.
Ранее в четверг Санчес в интервью телеканалу TVE заявил, что с учетом количества погибших мирных граждан в Газе, есть сомнения в соблюдении Израилем международного гуманитарного права.
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"После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим. Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", — написал Коэн.
Сегодня премьер Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД вызвать посла Испании в Израиле на разъяснительную беседу из-за высказываний Санчеса.
На минувшей неделе во время визита в Египет испанский премьер заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям.
Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, Санчес заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило политика в поддержке терроризма ХАМАС, о чем и сообщило Мадриду по дипломатическим каналам.
Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.
 
В миреИзраильИспанияПедро СанчесОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСЕвросоюзБиньямин Нетаньяху
 
 
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