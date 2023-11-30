https://ria.ru/20231130/izrail-1912960946.html

Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций

Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций - РИА Новости, 30.11.2023

Израиль отозвал посла в Мадриде для консультаций

Израиль отозвал для консультаций своего посла в Мадриде после скандала, связанного с заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о конфликте в секторе... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:50

2023-11-30T16:50

2023-11-30T18:34

в мире

израиль

испания

педро санчес

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

евросоюз

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Израиль отозвал для консультаций своего посла в Мадриде после скандала, связанного с заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о конфликте в секторе Газа, сообщил глава МИД еврейского государства Эли Коэн в соцсети X.Ранее в четверг Санчес в интервью телеканалу TVE заявил, что с учетом количества погибших мирных граждан в Газе, есть сомнения в соблюдении Израилем международного гуманитарного права."После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я решил позвонить послу Израиля в Испании и отозвать ее для консультаций в Иерусалим. Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", — написал Коэн.Сегодня премьер Биньямин Нетаньяху поручил главе МИД вызвать посла Испании в Израиле на разъяснительную беседу из-за высказываний Санчеса.На минувшей неделе во время визита в Египет испанский премьер заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, Санчес заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило политика в поддержке терроризма ХАМАС, о чем и сообщило Мадриду по дипломатическим каналам.Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.

https://ria.ru/20231130/gaza-1912962374.html

израиль

испания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, испания, педро санчес, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, евросоюз, биньямин нетаньяху