https://ria.ru/20231130/frg-1912848905.html

Германия закроет генконсульство в Калининграде

Германия закроет генконсульство в Калининграде - РИА Новости, 30.11.2023

Германия закроет генконсульство в Калининграде

МИД ФРГ закрыл генконсульство в Калининграде, сообщается на официальном сайте дипломатического учреждения. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:39

2023-11-30T11:39

2023-11-30T14:15

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. МИД ФРГ закрыл генконсульство в Калининграде, сообщается на официальном сайте дипломатического учреждения."С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — говорится в публикации.Там отметили, что по консульским и паспортным вопросам желающие могут обратиться в генконсульство в Санкт-Петербурге.По визовым же вопросам рекомендовано контактировать исключительно с визовым отделом посольства ФРГ в Москве.О причинах закрытия генконсульства не сообщается.В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве.С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".

https://ria.ru/20231130/finlyandiya-1912780926.html

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