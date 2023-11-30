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Германия закроет генконсульство в Калининграде - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
11:39 30.11.2023 (обновлено: 14:15 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/frg-1912848905.html
Германия закроет генконсульство в Калининграде
Германия закроет генконсульство в Калининграде - РИА Новости, 30.11.2023
Германия закроет генконсульство в Калининграде
МИД ФРГ закрыл генконсульство в Калининграде, сообщается на официальном сайте дипломатического учреждения. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:39
2023-11-30T14:15
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. МИД ФРГ закрыл генконсульство в Калининграде, сообщается на официальном сайте дипломатического учреждения.&quot;С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто&quot;, — говорится в публикации.Там отметили, что по консульским и паспортным вопросам желающие могут обратиться в генконсульство в Санкт-Петербурге.По визовым же вопросам рекомендовано контактировать исключительно с визовым отделом посольства ФРГ в Москве.О причинах закрытия генконсульства не сообщается.В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве.С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
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в мире, германия, калининград, санкт-петербург, новости - туризм
В мире, Германия, Калининград, Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
Германия закроет генконсульство в Калининграде

Генконсульство ФРГ в Калининграде с 30 ноября будет закрыто

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства ФРГ
Здание посольства ФРГ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. МИД ФРГ закрыл генконсульство в Калининграде, сообщается на официальном сайте дипломатического учреждения.
«

"С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — говорится в публикации.

Там отметили, что по консульским и паспортным вопросам желающие могут обратиться в генконсульство в Санкт-Петербурге.
По визовым же вопросам рекомендовано контактировать исключительно с визовым отделом посольства ФРГ в Москве.
О причинах закрытия генконсульства не сообщается.
В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили принимать заявления о выдаче виз, обработка документов теперь ведется только в посольстве ФРГ в Москве.
С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу "в хронологическом порядке".
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