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"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон - РИА Новости, 30.11.2023
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:02
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алексей пушков
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колумбийский университет
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла, как оплеванная", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, это "совершенно заслуженно" — с учетом "послужного списка" экс-госсекретаря.Ранее портал BreakThrough News сообщил, что группа из нескольких десятков студентов сорвала лекцию Клинтон в Колумбийском университете. На опубликованном видео пропалестинские активисты, сидящие на полу в холле университета с плакатами, скандировали обвинения в геноциде. Клинтон в окружении нескольких человек прошла мимо по коридору под возгласы недовольных учащихся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хиллари клинтон, алексей пушков, совет федерации рф, колумбийский университет
В мире, США, Хиллари Клинтон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Колумбийский университет
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон
Пушков заявил, что Клинтон ушла от американских студентов, как оплеванная