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"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон - РИА Новости, 30.11.2023
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05:02 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/fiasko-1912792921.html
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон - РИА Новости, 30.11.2023
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:02
2023-11-30T05:02
в мире
сша
хиллари клинтон
алексей пушков
совет федерации рф
колумбийский университет
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла, как оплеванная", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, это "совершенно заслуженно" — с учетом "послужного списка" экс-госсекретаря.Ранее портал BreakThrough News сообщил, что группа из нескольких десятков студентов сорвала лекцию Клинтон в Колумбийском университете. На опубликованном видео пропалестинские активисты, сидящие на полу в холле университета с плакатами, скандировали обвинения в геноциде. Клинтон в окружении нескольких человек прошла мимо по коридору под возгласы недовольных учащихся.
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в мире, сша, хиллари клинтон, алексей пушков, совет федерации рф, колумбийский университет
В мире, США, Хиллари Клинтон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Колумбийский университет
"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон

Пушков заявил, что Клинтон ушла от американских студентов, как оплеванная

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон
Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла, как оплеванная", — написал член Совфеда.
По мнению Пушкова, это "совершенно заслуженно" — с учетом "послужного списка" экс-госсекретаря.
Ранее портал BreakThrough News сообщил, что группа из нескольких десятков студентов сорвала лекцию Клинтон в Колумбийском университете. На опубликованном видео пропалестинские активисты, сидящие на полу в холле университета с плакатами, скандировали обвинения в геноциде. Клинтон в окружении нескольких человек прошла мимо по коридору под возгласы недовольных учащихся.
Акция протеста организации Jewish Voice for peace на Манхэттенском мосту в Нью-Йорке. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
СМИ: выступающие за прекращение огня в Газе перекрыли Манхэттенский мост
27 ноября, 04:42
 
В миреСШАХиллари КлинтонАлексей ПушковСовет Федерации РФКолумбийский университет
 
 
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