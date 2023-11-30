https://ria.ru/20231130/fiasko-1912792921.html

"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон

"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон - РИА Новости, 30.11.2023

"Как оплеванная". Пушков высмеял фиаско Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:02

2023-11-30T05:02

2023-11-30T05:02

в мире

сша

хиллари клинтон

алексей пушков

совет федерации рф

колумбийский университет

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как к ней отнеслись пропалестинские активисты в Колумбийском университете, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла, как оплеванная", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, это "совершенно заслуженно" — с учетом "послужного списка" экс-госсекретаря.Ранее портал BreakThrough News сообщил, что группа из нескольких десятков студентов сорвала лекцию Клинтон в Колумбийском университете. На опубликованном видео пропалестинские активисты, сидящие на полу в холле университета с плакатами, скандировали обвинения в геноциде. Клинтон в окружении нескольких человек прошла мимо по коридору под возгласы недовольных учащихся.

https://ria.ru/20231127/most-1912011066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, хиллари клинтон, алексей пушков, совет федерации рф, колумбийский университет