Боррель рассказал о нежелании ЕС говорить "о нескольких конфликтах" сразу
Боррель раскритиковал ЕС за нежелание говорить о нескольких конфликтах сразу
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал ЕС за нежелание говорить о "нескольких конфликтах одновременно" и выразил мнение, что Запад не может себе это позволить.
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"Наша геополитическая среда не улучшается, а напротив, деградирует, что требует от нас большей вовлеченности и координации усилий… Мир полон конфликтов, о некоторых мы даже не говорим, но они существуют… Кто говорит о ситуации в Судане? Кто говорит об Африканском роге или Сахеле? Кто говорит о конфликтах, которые продолжаются годами? Кажется, что наше общество способно одномоментно говорить только об одном конкретном конфликте, и сейчас это конфликт между Израилем и Палестиной. Но война на Украине продолжается и имеет свои ежедневные последствия… Мы не можем снижать нашу вовлеченность", - сказал он, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.
Он также похвалил страны ЕС за наращивание с 2014 года оборонных расходов на 70% до 240 миллиардов евро, но указал на необходимость больше инвестировать в исследования и инновационные технологии в обороне.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции Европейского оборонного агентства также заявила, что неудачи Украины на поле боя - "не повод сокращать поддержку" странами Запада.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".