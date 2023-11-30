https://ria.ru/20231130/dokumenty-1913032846.html
Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан
Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан - РИА Новости, 30.11.2023
Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан
В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения вводят тотальную проверку документов у граждан на территории области, с... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:08
2023-11-30T22:08
2023-11-30T22:08
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения вводят тотальную проверку документов у граждан на территории области, с помощью военкома будут назначены коменданты городов и районов области, соответствующее решение было принято в четверг областной военной администрацией. "(Администрация) постановила с 1 декабря 2023 года, на период действия военного положения ... ввести проверку документов у лиц на территории Закарпатской области", - говорится в решении, опубликованном на сайте администрации. Из решения следует, что начальник областной военной администрации совместно с начальником Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшее название военкомат) назначат коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченные лица для проведения проверки документов. Уточняется, что такие мероприятия осуществляются в соответствии с постановлением кабинета министров Украины "о порядке проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения". Как заявил 28 ноября советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. По его мнению, в частности, нужно, в частности, менять тех, кто находится на востоке теми, кто находится на западе страны и подтягивать резервы. В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в апреле заявлял, что силы украинской армии истощены. Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, украина, закарпатская область, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Закарпатская область, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан
Власти Закарпатской области Украины введут тотальную проверку документов граждан
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения вводят тотальную проверку документов у граждан на территории области, с помощью военкома будут назначены коменданты городов и районов области, соответствующее решение было принято в четверг областной военной администрацией.
"(Администрация) постановила с 1 декабря 2023 года, на период действия военного положения ... ввести проверку документов у лиц на территории Закарпатской области", - говорится в решении, опубликованном на сайте администрации.
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Из решения следует, что начальник областной военной администрации совместно с начальником Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшее название военкомат) назначат коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченные лица для проведения проверки документов.
Уточняется, что такие мероприятия осуществляются в соответствии с постановлением кабинета министров Украины "о порядке проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения".
Как заявил 28 ноября советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко
, острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ
. По его мнению, в частности, нужно, в частности, менять тех, кто находится на востоке теми, кто находится на западе страны и подтягивать резервы.
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
в апреле заявлял, что силы украинской армии истощены.
Россия
проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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