https://ria.ru/20231130/dokumenty-1913032846.html

Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан

Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан - РИА Новости, 30.11.2023

Закарпатская область Украины введет тотальную проверку документов у граждан

В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения вводят тотальную проверку документов у граждан на территории области, с... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:08

2023-11-30T22:08

2023-11-30T22:08

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Закарпатской области Украины с 1 декабря и до конца действия военного положения вводят тотальную проверку документов у граждан на территории области, с помощью военкома будут назначены коменданты городов и районов области, соответствующее решение было принято в четверг областной военной администрацией. "(Администрация) постановила с 1 декабря 2023 года, на период действия военного положения ... ввести проверку документов у лиц на территории Закарпатской области", - говорится в решении, опубликованном на сайте администрации. Из решения следует, что начальник областной военной администрации совместно с начальником Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшее название военкомат) назначат коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченные лица для проведения проверки документов. Уточняется, что такие мероприятия осуществляются в соответствии с постановлением кабинета министров Украины "о порядке проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения". Как заявил 28 ноября советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. По его мнению, в частности, нужно, в частности, менять тех, кто находится на востоке теми, кто находится на западе страны и подтягивать резервы. В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в апреле заявлял, что силы украинской армии истощены. Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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в мире, украина, закарпатская область, вооруженные силы украины, совет федерации рф