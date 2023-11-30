https://ria.ru/20231130/dobrovolets-1912691324.html

"Заходил к ВСУ в тыл". С чем столкнулся разведчик с Кубани

"Заходил к ВСУ в тыл". С чем столкнулся разведчик с Кубани - РИА Новости, 30.11.2023

"Заходил к ВСУ в тыл". С чем столкнулся разведчик с Кубани

Николай Голуб воевал в составе разведгруппы. На фронте его тяжело ранило. Восстановившись, вернулся домой и занялся общественной деятельностью — открыл... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:05

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Николай Голуб воевал в составе разведгруппы. На фронте его тяжело ранило. Восстановившись, вернулся домой и занялся общественной деятельностью — открыл патриотический клуб, организовал курсы по медицине, помогает горожанам. О том, как он адаптировался к мирной жизни, — в материале РИА Новости."Видел всякое"В мае прошлого года 23-летний Голуб решил записаться в добровольцы. При отборе специально умолчал, что работал фельдшером. Его распределили в пулеметчики и сразу отправили на передовую. Когда одному из сослуживцев стало плохо, помог, привел солдата в чувство."Тут же спросили: "А ты что, медик?" Боевые товарищи напомнили, что на фронте все же лучше делать то, что хорошо умеешь. Так я попал в медроту, — рассказывает боец. — У меня был опыт на скорой, полтора года. Видел на передке всякое. Но понимал: не надо принимать слишком близко к сердцу".Через полтора месяца его перевели в "красную зону", во второй батальон 102-го мотострелкового полка под командованием Вадима Лемеша."Он сказал, что нужно придумать позывной. Обратил внимание на шеврон с крестом у меня на руке. Велел снять, пояснив, что на форме не должно быть лишних опознавательных знаков. Так и привязалось: Крест".В группе разведки Николай всегда был замыкающим. Ходили в тыл к вэсэушникам. Однажды столкнулись с ними лоб в лоб."Доброго ранку", — говорят. Ответили, обменялись водой, сигаретами и двинулись своей дорогой. <…> Из укрытия подняли коптер, отработали по их позициям. Это было рискованно, дерзко. Почерк нашего командира", — вспоминает бывший разведчик.За месяц взяли 28 пленных. Голуб оказывал медпомощь и им: "Война войной, но они ведь тоже люди"."Я не считал себя тяжелораненым"Летом 2022-го подразделение перебросили из ЛНР в Марьинку. В августе там погиб при артобстреле Вадим Лемеш. Осколок угодил в шею. Его потерю перенесли тяжело. Офицера посмертно наградили звездой Героя.В конце того же месяца ранило Голуба. Его группа попала под кассетные снаряды. Осколок ударил в левую руку. У остальных — тяжелые ранения. Возникла паника. Крест взял ситуацию под контроль: стал командовать, оказывать первую помощь. Вызвал эвакуацию — "фронтовая скорая" прибыла оперативно."Надо было действовать быстро. Где первый прилет, там и второй. Так, в общем-то, и произошло. Попали в правую ногу, я уже не мог встать. Рукой зажал рану и ждал эвакуации. То, что ярко запомнилось: кругом все в черно-белых тонах, — говорит боец. — Тем не менее просил, чтобы меня вывезли последним, поскольку были совсем тяжелые".Его доставили сперва в донецкий госпиталь, затем в ростовский. Там ампутировали ногу, а после отправили лечиться в Москву."Как-то, когда лежал в больнице, узнал раненого, которому оказывал помощь. Спросил, помнит ли Креста. В ответ удивленный взгляд. Я напомнил. С тех пор связь поддерживаем", — рассказывает Голуб.Подобный случай — редкость. Многих больше уже не встречал. "Запомнился один парень. Ранение в живот, повисшая оторванная рука. В таком состоянии он просил лишь одного — патрон. Мне удалось его стабилизировать. Знаю, что до врачей его довезли. Очень надеюсь, что выжил"."Не время опускать руки"Домой он вернулся только через полгода, в декабре. С протезом, деньги на который собрали сослуживцы. Они же помогли попасть в реабилитационный лагерь "Перезагрузка" от Народного фронта."Массажи, лечебная физкультура, физиотерапия. Мы были под постоянным наблюдением врачей. Там познакомился с разными людьми, обзавелся новыми связями. Даже удалось поменять протез на более модернизированный", — объясняет боец.Восстановившись, занялся общественной работой. Организовал в Тихорецком районе Краснодарского края военно-патриотический клуб для детей и подростков. Встречи — три раза в неделю."Дети занимаются охотно. У некоторых отцы, братья, дяди в зоне СВО. Пока тренируемся в актовом зале. В планах отрабатывать навыки на природе. Но проблема с транспортом. Обращался в разные ведомства — молчат", —отмечает Голуб.Кроме того, его избрали депутатом Тихорецкого района. Помогает людям, в основном с бытовыми трудностями. В планах — получить юридическое образование, хочет заняться проблемами с выплатами бойцам СВО."Пока нет должных компетенций, чтобы самостоятельно решать подобные вопросы. Перенаправляю другим депутатам, помогаю с оформлением документов".Свои выплаты за ранения он получил в срок. Часть решил направить в бизнес — открыть магазин. Ведь пока все, что он делает, не приносит дохода, а "сводить концы с концами надо"."После того, через что пришлось пройти, нет желания возвращаться к медицине. К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам", —подчеркивает бывший разведчик.И добавляет, что "опускать руки — не время".

https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html

https://ria.ru/20230929/pomosch-1899255532.html

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

здоровье - общество, тихорецкий район, москва, луганская народная республика, сво, спецоперация