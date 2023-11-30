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Байден назвал лидера Китая другим именем - РИА Новости, 30.11.2023
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01:46 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/bayden-1912785956.html
Байден назвал лидера Китая другим именем
Байден назвал лидера Китая другим именем - РИА Новости, 30.11.2023
Байден назвал лидера Китая другим именем
Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:46
2023-11-30T01:46
в мире
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика. "Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!" - заявил Байден в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе. Историю о своих разговорах у подножия горной системы Байден рассказывал неоднократно, ею он заканчивал большинство публичных выступлений. Её суть сводится к тому, что если США определять одним словом, это будут "возможности". Но собеседником президента США в этой истории ранее всегда был лидер КНР Си Цзиньпин. С ним Байден контактировал в период вице-президентства (2009-2017). Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. В 1997 году Сяопин скончался, поэтому никак не мог присутствовать на философских беседах вице-президента Байдена у подножия Гималаев. Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце октября Байден, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гумпомощи в Газу. Однажды он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. Как-то он оговорился, заявив, что "Большой каньон - одно из девяти чудес света". В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
https://ria.ru/20231129/bayden-1912539654.html
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин
Байден назвал лидера Китая другим именем

Байден оговорился, назвав лидера Китая именем другого китайского политика

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.
«
"Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!" - заявил Байден в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе.
Историю о своих разговорах у подножия горной системы Байден рассказывал неоднократно, ею он заканчивал большинство публичных выступлений. Её суть сводится к тому, что если США определять одним словом, это будут "возможности". Но собеседником президента США в этой истории ранее всегда был лидер КНР Си Цзиньпин. С ним Байден контактировал в период вице-президентства (2009-2017).
Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. В 1997 году Сяопин скончался, поэтому никак не мог присутствовать на философских беседах вице-президента Байдена у подножия Гималаев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В США сравнили падение главной рождественской елки с президентством Байдена
29 ноября, 09:03
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце октября Байден, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гумпомощи в Газу. Однажды он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. Как-то он оговорился, заявив, что "Большой каньон - одно из девяти чудес света".
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
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