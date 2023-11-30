Байден назвал лидера Китая другим именем
Байден оговорился, назвав лидера Китая именем другого китайского политика
© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.
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"Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!" - заявил Байден в штате Колорадо на мероприятии о его экономической программе.
Историю о своих разговорах у подножия горной системы Байден рассказывал неоднократно, ею он заканчивал большинство публичных выступлений. Её суть сводится к тому, что если США определять одним словом, это будут "возможности". Но собеседником президента США в этой истории ранее всегда был лидер КНР Си Цзиньпин. С ним Байден контактировал в период вице-президентства (2009-2017).
Дэн Сяопин - китайский политик, фактически возглавлявший КНР с конца 1970-х по начало 1990-х годов. Работавший тогда сенатором Байден в составе делегации американских законодателей встречался с Сяопином в 1979 году. В 1997 году Сяопин скончался, поэтому никак не мог присутствовать на философских беседах вице-президента Байдена у подножия Гималаев.
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, в конце октября Байден, оговорившись, поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за работу по доставке гумпомощи в Газу. Однажды он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. Как-то он оговорился, заявив, что "Большой каньон - одно из девяти чудес света".
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.