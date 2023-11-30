https://ria.ru/20231130/abramov-1912965384.html

Источник: суд Ярославля отправил на психэкспертизу ученого Абрамова

Источник: суд Ярославля отправил на психэкспертизу ученого Абрамова - РИА Новости, 30.11.2023

Источник: суд Ярославля отправил на психэкспертизу ученого Абрамова

Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство о помещении в психиатрический стационар для экспертизы обвиняемого в финансировании экстремизма... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:07

ярославль

ярославская область

сергей абрамов

российская академия наук

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство о помещении в психиатрический стационар для экспертизы обвиняемого в финансировании экстремизма член-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова, сообщил РИА Новости информированный источник. Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила в мае, что в апреле под домашний арест был помещен житель Переславля 1957 года рождения, обвиняемый по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Источник в силовых структурах региона тогда уточнял РИА Новости, что речь о Сергее Абрамове, главном научном сотруднике ИПС имени Айламазяна в Переславле. Официально данная информация не подтверждалась. В четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила РИА Новости, что Ленинский районный суд Ярославля рассматривает ходатайство "о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы". Заседание проходило в закрытом режиме. Имя обвиняемого собеседница не назвала, но источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что это Сергей Абрамов. По окончании судебного заседании в судебной пресс-службе отказались комментировать его итоги. "Ходатайство удовлетворено", - сообщил информированный источник. Сергей Абрамов проработал во главе института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником. Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, член-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.

https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html

https://ria.ru/20230928/ekstremizm-1899226288.html

https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, сергей абрамов, российская академия наук, общество