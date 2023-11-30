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Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу - РИА Новости, 30.11.2023
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14:26 30.11.2023 (обновлено: 15:55 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/abramov-1912912156.html
Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу
Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу - РИА Новости, 30.11.2023
Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу
Обвиняемого в финансировании экстремизма жителя Переславля-Залесского планируют поместить в психиатрический стационар для экспертизы - источник в силовых... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:26
2023-11-30T15:55
происшествия
россия
ярославская область
российская академия наук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Обвиняемого в финансировании экстремизма жителя Переславля-Залесского планируют поместить в психиатрический стационар для экспертизы - источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о члене-корреспонденте РАН Сергее Абрамове, бывшем главе Института программных систем имени А. К. Айламазяна. Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила в мае текущего года, что в апреле под домашний арест был помещен житель Переславля 1957 года рождения, обвиняемый по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)."Ленинский районный суд Ярославля сегодня рассматривает ходатайство о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Рассмотрение данного вопроса происходит в закрытом судебном заседании", - сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Козлова уточнила, что обвиняемый – из Переславля-Залесского, но дело рассматривается в районном суде по месту расположения психиатрической больницы. Имя обвиняемого собеседница не назвала.Согласно данным открытых источников, включая сайт РАН, Сергей Абрамов проработал во главе института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником. Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II. Максимальная санкция статьи УК РФ, которую вменяют Абрамову, предусматривает до восьми лет лишения свободы. Фабула уголовного дела не раскрывается.
https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html
https://ria.ru/20230928/ekstremizm-1899226288.html
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россия
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происшествия, россия, ярославская область, российская академия наук
Происшествия, Россия, Ярославская область, Российская академия наук
Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу

Суд в Ярославле рассмотрит вопрос о помещении ученого Абрамова в психбольницу

CC BY-SA 3.0 / PereslavlFoto / Сергей Абрамов
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
CC BY-SA 3.0 / PereslavlFoto /
Сергей Абрамов. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Обвиняемого в финансировании экстремизма жителя Переславля-Залесского планируют поместить в психиатрический стационар для экспертизы - источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что речь идет о члене-корреспонденте РАН Сергее Абрамове, бывшем главе Института программных систем имени А. К. Айламазяна.
Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила в мае текущего года, что в апреле под домашний арест был помещен житель Переславля 1957 года рождения, обвиняемый по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
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"Ленинский районный суд Ярославля сегодня рассматривает ходатайство о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Рассмотрение данного вопроса происходит в закрытом судебном заседании", - сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Козлова уточнила, что обвиняемый – из Переславля-Залесского, но дело рассматривается в районном суде по месту расположения психиатрической больницы. Имя обвиняемого собеседница не назвала.
Согласно данным открытых источников, включая сайт РАН, Сергей Абрамов проработал во главе института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.
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Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.
Максимальная санкция статьи УК РФ, которую вменяют Абрамову, предусматривает до восьми лет лишения свободы. Фабула уголовного дела не раскрывается.
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