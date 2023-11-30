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В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках - РИА Новости, 30.11.2023
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14:33 30.11.2023 (обновлено: 14:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/abort-1912914368.html
В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках
В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках - РИА Новости, 30.11.2023
В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках
В настоящий момент ведется законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:33
2023-11-30T14:37
здоровье - общество
анна кузнецова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В настоящий момент ведется законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "На законодательном уровне сейчас ведется работа над выведением услуг абортов из частных клиник", — пояснила парламентарий. Она добавила, что соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения. Ранее Кузнецова также сообщала, что в Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей. В свою очередь заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев ранее рассказал РИА Новости, что принятие федеральных законов об ответственности за склонение к аборту и о запрете абортов в частных клиниках - среди важнейших мер по демографии, которые нужно принять, ожидается, что закон о запрете абортов в частных клиниках Госдума примет в весеннюю сессию. Кроме того, частные клиники в целом ряде российских регионов добровольно отказались от проведения абортов.
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здоровье - общество, анна кузнецова, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Общество
В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках

Кузнецова: в РФ ведут работу по исключению абортов из услуг в частных клиниках

© iStock.com / AleksandarNakicБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / AleksandarNakic
Беременность . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В настоящий момент ведется законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«
"На законодательном уровне сейчас ведется работа над выведением услуг абортов из частных клиник", — пояснила парламентарий.
Она добавила, что соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения.
Ранее Кузнецова также сообщала, что в Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей.
В свою очередь заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев ранее рассказал РИА Новости, что принятие федеральных законов об ответственности за склонение к аборту и о запрете абортов в частных клиниках - среди важнейших мер по демографии, которые нужно принять, ожидается, что закон о запрете абортов в частных клиниках Госдума примет в весеннюю сессию.
Кроме того, частные клиники в целом ряде российских регионов добровольно отказались от проведения абортов.
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