https://ria.ru/20231130/abort-1912914368.html

В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках

В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках - РИА Новости, 30.11.2023

В ГД рассказали о работе по исключению абортов из услуг в частных клиниках

В настоящий момент ведется законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:33

2023-11-30T14:33

2023-11-30T14:37

здоровье - общество

анна кузнецова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В настоящий момент ведется законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник, рассказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "На законодательном уровне сейчас ведется работа над выведением услуг абортов из частных клиник", — пояснила парламентарий. Она добавила, что соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения. Ранее Кузнецова также сообщала, что в Госдуме идёт работа над инициативой исключения абортов из услуг частных клиник, а также будет проработан вопрос мер поддержки студенческих семей. В свою очередь заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев ранее рассказал РИА Новости, что принятие федеральных законов об ответственности за склонение к аборту и о запрете абортов в частных клиниках - среди важнейших мер по демографии, которые нужно принять, ожидается, что закон о запрете абортов в частных клиниках Госдума примет в весеннюю сессию. Кроме того, частные клиники в целом ряде российских регионов добровольно отказались от проведения абортов.

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

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здоровье - общество, анна кузнецова, госдума рф, общество