https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912529564.html
СМИ: офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным
СМИ: офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным
Офис президента Украины Владимира Зеленского приказал главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:00
2023-11-29T07:00
2023-11-29T09:05
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского приказал главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Юрия Николова."Приказ главам администраций отдали, "чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного. — Прим. ред.) никакого ажиотажа", — приводит издание слова журналиста.Николов расценивает это как "движения команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента".В последнее время западные СМИ все чаще пишут о нарастающей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным. Так, накануне журнал Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом, по сведениям издания, многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного.До этого газета Washington Post отмечала, что генерал, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит пойти в политику. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.Украинские войска уже почти полгода пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как констатировал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ более 13,7 тысячи человек и около 1,8 тысячи единиц военной техники.
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912520037.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным
"Страна.ua": офис Зеленского дал указание регионам прекратить общение с Залужным
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Офис президента Украины Владимира Зеленского приказал главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет "Страна.ua"
со ссылкой на журналиста Юрия Николова.
«
"Приказ главам администраций отдали, "чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного. — Прим. ред.) никакого ажиотажа", — приводит издание слова журналиста.
Николов расценивает это как "движения команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента".
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о нарастающей напряженности в отношениях Зеленского с Залужным. Так, накануне журнал Economist сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что конфликт между президентом и главкомом был предсказуемым результатом неудачного летнего контрнаступления. При этом, по сведениям издания, многие в окружении Зеленского согласны с позицией Залужного.
До этого газета Washington Post отмечала, что генерал, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит пойти в политику. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
Украинские войска уже почти полгода пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Но, как констатировал президент Владимир Путин
, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу
, только за ноябрь потери ВСУ более 13,7 тысячи человек и около 1,8 тысячи единиц военной техники.
СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного