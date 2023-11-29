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"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда
"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда - РИА Новости, 29.11.2023
"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда
Решение об участии в выборах президента РФ кандидата от "Яблока", скорее всего, не будет принято на съезде партии, это может произойти позже, рассказали РИА... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:39
2023-11-29T10:39
2023-11-29T10:39
политика
россия
яблоко
игорь яковлев
григорий явлинский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение об участии в выборах президента РФ кандидата от "Яблока", скорее всего, не будет принято на съезде партии, это может произойти позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яблока". Ранее в партии сообщали, что председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение. "Я не уверен, что решение о выдвижении или невыдвижении будет принято на съезде 9-10 декабря. Вероятно, все же позже", - сообщил глава пресс-службы Игорь Яковлев. Также, по его данным, съезд пройдет в закрытом для прессы формате. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
https://ria.ru/20231031/nadezhdin-1906354656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, яблоко, игорь яковлев, григорий явлинский
Политика, Россия, Яблоко, Игорь Яковлев, Григорий Явлинский
"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда
"Яблоко" не исключило, что не выберет кандидата на выборы на съезде 9-10 декабря