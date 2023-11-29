https://ria.ru/20231129/yabloko-1912563358.html

"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда

"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда - РИА Новости, 29.11.2023

"Яблоко" предположило, что выдвинет кандидата на выборы уже после съезда

Решение об участии в выборах президента РФ кандидата от "Яблока", скорее всего, не будет принято на съезде партии, это может произойти позже, рассказали РИА... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:39

2023-11-29T10:39

2023-11-29T10:39

политика

россия

яблоко

игорь яковлев

григорий явлинский

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Решение об участии в выборах президента РФ кандидата от "Яблока", скорее всего, не будет принято на съезде партии, это может произойти позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яблока". Ранее в партии сообщали, что председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение. "Я не уверен, что решение о выдвижении или невыдвижении будет принято на съезде 9-10 декабря. Вероятно, все же позже", - сообщил глава пресс-службы Игорь Яковлев. Также, по его данным, съезд пройдет в закрытом для прессы формате. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20231031/nadezhdin-1906354656.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, яблоко, игорь яковлев, григорий явлинский