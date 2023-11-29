https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html

Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"

Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023

Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде региона в рамках выставки "Россия" представил достижения области заместителю председателя правительства РФ РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:02

2023-11-29T20:02

2023-11-29T20:02

выставка-форум "россия"

самарская область

выставка-форум "россия"

дмитрий азаров

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде региона в рамках выставки "Россия" представил достижения области заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары – стелы Ладья. Парус ладьи – это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях — промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте. На стенде постоянно проходят различные активности. Чернышенко, Комаров и Азаров приняли участие в одном из квизов. Губернатор рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром "Байконур", а также на получение одного из главных призов – автомобиля "Лада". "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены. Сегодня мы приняли участие в мероприятиях регионов Приволжского федерального округа. Все субъекты представили свои яркие достижения, организовали широкую событийную программу. Уверен, каждый посетитель откроет для себя нечто новое, интересное и уникальное", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России. В свою очередь, Комаров отметил, что регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов. "Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции. Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное – закладываются серьезные заделы на будущее", - приводит пресс-служба слова Комарова. Также стенд Самарской области посетил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Госдуме Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа "Союз" производства РКЦ "Прогресс". С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники. В материале отмечается, что Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам. День Самарской области будет отмечаться на выставке "Россия" 30 ноября. С утра и до вечера посетителей ждет насыщенная познавательная, культурная и развлекательная программа. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231121/sotsobekty-1910864978.html

https://ria.ru/20231128/byudzhet-1912472334.html

самарская область

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самарская область, выставка-форум "россия", дмитрий азаров