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Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912752076.html
Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"
Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023
Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде региона в рамках выставки "Россия" представил достижения области заместителю председателя правительства РФ РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:02
2023-11-29T20:02
выставка-форум "россия"
самарская область
выставка-форум "россия"
дмитрий азаров
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде региона в рамках выставки "Россия" представил достижения области заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары – стелы Ладья. Парус ладьи – это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях — промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте. На стенде постоянно проходят различные активности. Чернышенко, Комаров и Азаров приняли участие в одном из квизов. Губернатор рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром "Байконур", а также на получение одного из главных призов – автомобиля "Лада". "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены. Сегодня мы приняли участие в мероприятиях регионов Приволжского федерального округа. Все субъекты представили свои яркие достижения, организовали широкую событийную программу. Уверен, каждый посетитель откроет для себя нечто новое, интересное и уникальное", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России. В свою очередь, Комаров отметил, что регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов. "Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции. Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное – закладываются серьезные заделы на будущее", - приводит пресс-служба слова Комарова. Также стенд Самарской области посетил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Госдуме Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа "Союз" производства РКЦ "Прогресс". С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники. В материале отмечается, что Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам. День Самарской области будет отмечаться на выставке "Россия" 30 ноября. С утра и до вечера посетителей ждет насыщенная познавательная, культурная и развлекательная программа. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231121/sotsobekty-1910864978.html
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самарская область, выставка-форум "россия", дмитрий азаров
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Выставка-форум "Россия", Дмитрий Азаров

Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"

© Фото : Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил достижения Самарской области на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил достижения Самарской области на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде региона в рамках выставки "Россия" представил достижения области заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары – стелы Ладья. Парус ладьи – это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях — промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время командировки в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Губернатор Азаров проверил ремонт соцобъектов города-побратима Снежное ДНР
21 ноября, 16:52
На стенде постоянно проходят различные активности. Чернышенко, Комаров и Азаров приняли участие в одном из квизов. Губернатор рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром "Байконур", а также на получение одного из главных призов – автомобиля "Лада".
"Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены. Сегодня мы приняли участие в мероприятиях регионов Приволжского федерального округа. Все субъекты представили свои яркие достижения, организовали широкую событийную программу. Уверен, каждый посетитель откроет для себя нечто новое, интересное и уникальное", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.
В свою очередь, Комаров отметил, что регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
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Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
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Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
"Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции. Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное – закладываются серьезные заделы на будущее", - приводит пресс-служба слова Комарова.
Также стенд Самарской области посетил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Госдуме Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа "Союз" производства РКЦ "Прогресс". С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники.
В материале отмечается, что Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам.
День Самарской области будет отмечаться на выставке "Россия" 30 ноября. С утра и до вечера посетителей ждет насыщенная познавательная, культурная и развлекательная программа.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
Бюджет Самарской области на следующий год принят в окончательном чтении - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Бюджет Самарской области на следующий год принят в окончательном чтении
28 ноября, 18:42
 
Выставка-форум "Россия"Самарская областьВыставка-форум "Россия"Дмитрий Азаров
 
 
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