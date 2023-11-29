https://ria.ru/20231129/vygovor-1912537779.html

Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона

Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона - РИА Новости, 29.11.2023

Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил выговор мэру Шимановска и региональному министру ЖКХ за срыв подготовки к отопительному сезону в Шимановске,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:49

2023-11-29T08:49

2023-11-29T10:59

общество

жкх

шимановск

амурская область

василий орлов (губернатор)

алексей тарасов

русский уголь

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил выговор мэру Шимановска и региональному министру ЖКХ за срыв подготовки к отопительному сезону в Шимановске, сообщает правительство Приамурья в Telegram. "У каждой ошибки есть имя и фамилия. Срыв подготовки к отопительному сезону – "расстрельная статья". Требую от глав личного контроля за прохождением отопительного сезона, в том числе за качеством угля, который поступает на котельные", - приводятся слова Орлова в Telegram-канале правительства. Также глава области попросил прокуратуру оценить работу руководства снабжающей компании ООО "Холдинг", которая закупала некачественный уголь.В ноябре жители Шимановска пожаловались на холод в квартирах. Как пояснил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, причина была в плохом качестве угля от ООО "Холдинг" - компания не закупила высококалорийный уголь из-за отсутствия средств. Такая ситуация сложилась в том числе из-за низкой платежной дисциплины жителей Шимановска: население задолжало предприятию более 108 миллионов рублей. Поставщики отпускать уголь в долг отказались.Орлов направил в Шимановск министра ЖКХ, чтобы разобраться с проблемой на месте. Также власти договорились с компанией "Русский уголь" о поставке 26 тысяч тонн качественного топлива на котельные Шимановска с отсрочкой платежа."Сегодня на котельную Шимановска поступил высококалорийный уголь. В ближайшее время ждём еще 35 вагонов с качественным топливом. Опозданий быть не должно, договорились с РЖД, чтобы пропускали составы с нашим углем без задержек. В декабре город получит еще 8000 тонн топлива", - написал позже Орлов в Telegram.

https://ria.ru/20231117/gubernator-1910090834.html

шимановск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, шимановск, амурская область, василий орлов (губернатор), алексей тарасов, русский уголь, ржд