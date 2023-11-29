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Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона
Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона - РИА Новости, 29.11.2023
Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил выговор мэру Шимановска и региональному министру ЖКХ за срыв подготовки к отопительному сезону в Шимановске,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:49
2023-11-29T08:49
2023-11-29T10:59
общество
жкх
шимановск
амурская область
василий орлов (губернатор)
алексей тарасов
русский уголь
ржд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил выговор мэру Шимановска и региональному министру ЖКХ за срыв подготовки к отопительному сезону в Шимановске, сообщает правительство Приамурья в Telegram. "У каждой ошибки есть имя и фамилия. Срыв подготовки к отопительному сезону – "расстрельная статья". Требую от глав личного контроля за прохождением отопительного сезона, в том числе за качеством угля, который поступает на котельные", - приводятся слова Орлова в Telegram-канале правительства. Также глава области попросил прокуратуру оценить работу руководства снабжающей компании ООО "Холдинг", которая закупала некачественный уголь.В ноябре жители Шимановска пожаловались на холод в квартирах. Как пояснил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, причина была в плохом качестве угля от ООО "Холдинг" - компания не закупила высококалорийный уголь из-за отсутствия средств. Такая ситуация сложилась в том числе из-за низкой платежной дисциплины жителей Шимановска: население задолжало предприятию более 108 миллионов рублей. Поставщики отпускать уголь в долг отказались.Орлов направил в Шимановск министра ЖКХ, чтобы разобраться с проблемой на месте. Также власти договорились с компанией "Русский уголь" о поставке 26 тысяч тонн качественного топлива на котельные Шимановска с отсрочкой платежа."Сегодня на котельную Шимановска поступил высококалорийный уголь. В ближайшее время ждём еще 35 вагонов с качественным топливом. Опозданий быть не должно, договорились с РЖД, чтобы пропускали составы с нашим углем без задержек. В декабре город получит еще 8000 тонн топлива", - написал позже Орлов в Telegram.
https://ria.ru/20231117/gubernator-1910090834.html
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Общество, ЖКХ, Шимановск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Алексей Тарасов, Русский уголь, РЖД
Губернатор Приамурья объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона
Губернатор Приамурья Орлов объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ