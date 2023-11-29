https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html

"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.11.2023

"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:03

2023-11-29T16:03

2023-11-29T16:25

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Уже есть достаточно видео, доказывающих, что на фронте находятся украинские женщины, включая беременных. Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род. Потери только продолжают расти", — сказал он.Эксперт не исключил, что на Украине в ближайшее время могут объявить всеобщую мобилизацию от 17 до 70 лет. При этом Джонсон добавил, что в офисе Зеленского сошли с ума и потребовали отозвать отчет, когда увидели опубликованные телеканалом данные об убитых и пропавших без вести в рядах ВСУ."Впервые правда просочилась наружу, вот с чем сейчас сталкивается Украина", — заключил эксперт.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато