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"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 29.11.2023 (обновлено: 16:25 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:03
2023-11-29T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Уже есть достаточно видео, доказывающих, что на фронте находятся украинские женщины, включая беременных. Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род. Потери только продолжают расти", — сказал он.Эксперт не исключил, что на Украине в ближайшее время могут объявить всеобщую мобилизацию от 17 до 70 лет. При этом Джонсон добавил, что в офисе Зеленского сошли с ума и потребовали отозвать отчет, когда увидели опубликованные телеканалом данные об убитых и пропавших без вести в рядах ВСУ."Впервые правда просочилась наружу, вот с чем сейчас сталкивается Украина", — заключил эксперт.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Джонсон: будущее Украины под угрозой из-за огромных потерь в рядах ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Большие потери украинской армии ставят под угрозу будущее страны, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Уже есть достаточно видео, доказывающих, что на фронте находятся украинские женщины, включая беременных. Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род. Потери только продолжают расти", — сказал он.
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Эксперт не исключил, что на Украине в ближайшее время могут объявить всеобщую мобилизацию от 17 до 70 лет. При этом Джонсон добавил, что в офисе Зеленского сошли с ума и потребовали отозвать отчет, когда увидели опубликованные телеканалом данные об убитых и пропавших без вести в рядах ВСУ.

Украинский телеканал "1+1" сообщил в эфире о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях в количестве 1 126 652 человек.

"Впервые правда просочилась наружу, вот с чем сейчас сталкивается Украина", — заключил эксперт.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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