https://ria.ru/20231129/vsu-1912575655.html

Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией Европы

Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией Европы - РИА Новости, 29.11.2023

Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией Европы

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО-Украина назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе, несмотря на неудачное контрнаступление летом и... РИА Новости, 29.11.2023

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2023-11-29T11:11

2023-11-29T11:11

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО-Украина назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе, несмотря на неудачное контрнаступление летом и опасения в западных СМИ, что Киев ждет крах на фронте уже зимой. Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал сложившуюся для украинских военных "сложную ситуацию" и большие потери, несмотря на массированные поставки оружия и другую поддержку альянса. Как писала американская газета Wall Street Journal, ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой. "Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", - сказал Кулеба перед заседанием Совета в совместном заявлении со Столтенбергом. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло. Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр