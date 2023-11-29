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В ГД предложили признать нарушение правил въезда отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 29.11.2023
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17:08 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vezd-1912699299.html
В ГД предложили признать нарушение правил въезда отягчающим обстоятельством
В ГД предложили признать нарушение правил въезда отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 29.11.2023
В ГД предложили признать нарушение правил въезда отягчающим обстоятельством
В Госдуму внесли поправку в Уголовный кодекс, которой предлагается установить, что совершение умышленного преступления иностранцем, ранее нарушившим правила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:08
2023-11-29T17:08
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли поправку в Уголовный кодекс, которой предлагается установить, что совершение умышленного преступления иностранцем, ранее нарушившим правила въезда или режим пребывания в РФ, является отягчающим обстоятельством, документ опубликован в законодательной базе. Инициативу внесли депутаты ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР). "Проектом федерального закона &lt;...&gt; предлагается установить, что совершение умышленного преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства, ранее нарушившим и/или нарушающим правила въезда в РФ и/или режим пребывания (проживания) в РФ, является обстоятельством, отягчающим наказание", - следует из текста пояснительной записки в законопроекте. В ней авторы инициативы указали на рост преступности среди иностранного населения в последние годы: "количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных такими лицами, за последний год выросло на 32%". На 22% выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности, а каждое четвертое преступление с участием иностранных граждан в России связано с незаконным оборотом наркотиков, такие данные приводят авторы в пояснительной записке. "Наш законопроект не решит всех проблем, но поможет мигрантам с бОльшим уважением относиться к нашим законам &lt;...&gt; С точки зрения профилактики мигрантской преступности мы можем воспользоваться успешным опытом таких стран как Арабские Эмираты. Еще важнее - убрать бюрократические преграды для массовой репатриации представителей коренных народов России и облегчить иммиграцию нашим единомышленникам-традиционалистам из недружественных стран НАТО. Эти категории иммигрантов значительно легче интегрируются в русскую культурную среду. И конечно должен быть определен ответственный государственный орган, а то "у 7 нянек дитя без глазу", - сказал РИА Новости Кузнецов, комментируя инициативу. По словам другого автора законопроекта, Матвеева, рост преступлений среди мигрантов растет, значит законодательные профилактические меры должны быть более жесткие: "тем более по отношению к тем, кто находится в нашей стране нелегально, или с нарушением правил миграционного учета".
https://ria.ru/20231023/pribaltika-1904745930.html
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россия, госдума рф, кпрф, лдпр, алексей журавлев , михаил матвеев
Россия, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Алексей Журавлев , Михаил Матвеев
В ГД предложили признать нарушение правил въезда отягчающим обстоятельством

В ГД предложили признать нарушение правил въезда в РФ отягчающим обстоятельством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесли поправку в Уголовный кодекс, которой предлагается установить, что совершение умышленного преступления иностранцем, ранее нарушившим правила въезда или режим пребывания в РФ, является отягчающим обстоятельством, документ опубликован в законодательной базе.
Инициативу внесли депутаты ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР).
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"Проектом федерального закона <...> предлагается установить, что совершение умышленного преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства, ранее нарушившим и/или нарушающим правила въезда в РФ и/или режим пребывания (проживания) в РФ, является обстоятельством, отягчающим наказание", - следует из текста пояснительной записки в законопроекте.
В ней авторы инициативы указали на рост преступности среди иностранного населения в последние годы: "количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных такими лицами, за последний год выросло на 32%". На 22% выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности, а каждое четвертое преступление с участием иностранных граждан в России связано с незаконным оборотом наркотиков, такие данные приводят авторы в пояснительной записке.
"Наш законопроект не решит всех проблем, но поможет мигрантам с бОльшим уважением относиться к нашим законам <...> С точки зрения профилактики мигрантской преступности мы можем воспользоваться успешным опытом таких стран как Арабские Эмираты. Еще важнее - убрать бюрократические преграды для массовой репатриации представителей коренных народов России и облегчить иммиграцию нашим единомышленникам-традиционалистам из недружественных стран НАТО. Эти категории иммигрантов значительно легче интегрируются в русскую культурную среду. И конечно должен быть определен ответственный государственный орган, а то "у 7 нянек дитя без глазу", - сказал РИА Новости Кузнецов, комментируя инициативу.
По словам другого автора законопроекта, Матвеева, рост преступлений среди мигрантов растет, значит законодательные профилактические меры должны быть более жесткие: "тем более по отношению к тем, кто находится в нашей стране нелегально, или с нарушением правил миграционного учета".
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РоссияГосдума РФКПРФЛДПРАлексей ЖуравлевМихаил Матвеев
 
 
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