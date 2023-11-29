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Афганистан и Украина как истории успеха: Европа сделала свой выбор

Афганистан и Украина как истории успеха: Европа сделала свой выбор - РИА Новости, 29.11.2023

Афганистан и Украина как истории успеха: Европа сделала свой выбор

Три прибалтийские республики — вслед за Украиной — отказались от участия во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая пройдет завтра в Скопье... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:00

2023-11-29T08:00

2023-11-29T09:07

россия

европа

украина

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вооруженные силы украины

обсе

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аналитика

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Три прибалтийские республики — вслед за Украиной — отказались от участия во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая пройдет завтра в Скопье. Причина проста: на ней будет присутствовать глава российского МИД, что, по мнению прибалтов, "лишь дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду".Одновременно с демаршем Латвии, Литвы и Эстонии Финляндия приняла решение ближайшей ночью закрыть последний КПП на границе с Россией.Думается, что очень многие отметили странноватый феномен, проявившийся в последние месяцы и становящийся все более отчетливым с каждым днем.С одной стороны, Запад трезвеет на глазах в своих оценках развязанной против нашей страны войны. Стали общим местом комментарии политиков и публикации в СМИ о безнадежности ситуации для ВСУ и успехах России как на фронте, так в экономике и политике. Это пока не привело к серьезным изменениям в политике ключевых держав, но некоторые подвижки уже намечаются. В этом смысле участие Сергея Лаврова во встрече в Скопье вполне показательно. Да и оскудение помощи Киеву говорит о многом.С другой стороны, на этом фоне ряд стран только взвинчивают градус русофобии, причем до такой степени, что это уже начинает выглядеть просто абсурдным. Про Прибалтику и Польшу можно даже не говорить: для них русофобия — государствообразующее качество, к чему все привыкли. Финляндия же являет собой удивительный пример, как государство, десятилетиями снимавшее сливки благодаря геополитическому сидению на двух стульях за считаные месяцы уничтожило все свои достижения и преимущества на этой ниве. Чехия и Молдавия несильно отстают от финнов, а теперь к этой компании и Армения очень старается присоединиться.И ладно бы дело происходило в начале 2022 года, когда на Западе бушевала антироссийская истерика и шапкозакидательская уверенность, что Москва вот-вот сломается. Но в конце 2023-го? Когда стало очевидно, что: а) Россия выстояла и побеждает; б) Европа, включая самые развитые страны, несет тяжелые экономические потери, а перспективы у нее еще более мрачные; в) США быстро утрачивают свое влияние и мощь, но ради собственного спасения готовы бросать в топку все, что под руку подвернется, — от украинцев на фронте до богатенькой Западной Европы, которую откровенно пускают под нож. И понятно же, что в таких раскладах Восточной Европе как мелкому вассалу Штатов не светит вообще ничего хорошего: ресурсно с нее взять нечего, а вот, например, использовать как пушечное мясо против России (поскольку украинцы быстро заканчиваются) — вполне.Неужели в Вильнюсе и Кишиневе, Ереване и Хельсинки, Праге и Риге всех этих очевидных вещей не понимают и не осознают, что подобная политика обрекает их страны на тяжелейшие последствия? Нет сомнений, что все там прекрасно понимают. Проблема в том, что данная политика абсолютно рациональна и выгодна — вот только выгодна она не соответствующим странам, а конкретным проамериканским лидерам и элитам, которые ее проводят.Текущее положение дел — как на Украине, так и в мировой политике в целом — недвусмысленно указывает на стремительное возвращение Москвы в статус сверхдержавы. А история напоминает, что в прошлом такое положение дел означало нахождение стран Восточной Европы в зоне геополитического влияния России, а в некоторых случаях — и в ее составе. И понятно, что для тамошних политиков, которые присягнули заокеанскому сюзерену, возможность подобного развития событий — самый страшный кошмар и просто катастрофа. Глубоко личная катастрофа.При этом они вполне осознают, насколько мелкими и неинтересными Вашингтону фигурами являются, тем более в ситуации геополитического скукоживания США. Единственный шанс для всех этих ландсбергисов, санду, марин и пашинянов — стать достаточно ценными для американцев, чтобы их забрали с собой, если процессы примут совсем уж крутой поворот. Бегство президента Гани и других представителей проамериканских марионеточных властей из Афганистана дало очень наглядный пример, как это может выглядеть.Вот только этим элитам нечего предложить Штатам для повышения собственной ценности в их глазах — нечего, кроме собственных стран. И как раз это объясняет все. Все эти национальные, а на самом деле глобалистско-проамериканские лидеры готовы к размену — принести в жертву свои страны ради личного благополучия. Причем под "принесением в жертву" подразумевается абсолютно любое решение и развитие событий — от уничтожения национальной экономики до отправки собственного народа по стопам украинцев.Американцев действительно можно поздравить с блестящим успехом политико-психологической операции по взращиванию в Европе полностью лишенных корней правящих элит, готовых во имя собственного благоденствия без колебаний, сомнений и угрызений совести обречь свои страны на самые страшные испытания. И те делают это прямо сейчас.

https://ria.ru/20231128/shtaty-1912246159.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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россия, европа, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, обсе, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика