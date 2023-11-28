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Страны Балтии отказались от встречи глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
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16:41 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/mid-1912425162.html
Страны Балтии отказались от встречи глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова
Страны Балтии отказались от встречи глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова - РИА Новости, 28.11.2023
Страны Балтии отказались от встречи глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова
Министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:41
2023-11-28T16:41
в мире
сергей лавров
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили глубокое сожаление в связи с решением разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье, отметив, что "это лишь дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду". В документе, опубликованном во вторник на сайте МИД Эстонии, говорится, что ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира "Своими беззаконными и жестокими действиями Россия снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности". "Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье. Мы готовы продолжать работать с партнерами и государствами-членами для защиты основных ценностей ОБСЕ и противодействия российской агрессии и стоящей за ней идеологии.", - заявили главы МИД стран Балтии. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи
https://ria.ru/20230921/pribaltika-1897747130.html
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в мире, сергей лавров
В мире, Сергей Лавров
Страны Балтии отказались от встречи глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова

Эстония, Литва и Латвия не примут участие во встрече СМИД ОБСЕ из-за Лаврова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В своем заявлении главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис выразили глубокое сожаление в связи с решением разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье, отметив, что "это лишь дает России еще одну возможность распространять свою пропаганду".
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В документе, опубликованном во вторник на сайте МИД Эстонии, говорится, что ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира "Своими беззаконными и жестокими действиями Россия снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности".
"Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье. Мы готовы продолжать работать с партнерами и государствами-членами для защиты основных ценностей ОБСЕ и противодействия российской агрессии и стоящей за ней идеологии.", - заявили главы МИД стран Балтии.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи
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