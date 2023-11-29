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В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии
В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии - РИА Новости, 29.11.2023
В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии
Ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:34
2023-11-29T10:34
2023-11-29T12:17
сильный шторм на черноморском побережье россии
республика крым
происшествия
владимир константинов
евпатория
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов."В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей", — сказал он на заседании регионального органа законодательной власти.Подсчет ущерба продолжается.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села на полуострове были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, а морскими волнами залило прибрежные районы Евпатории. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики действовал режим ЧС.Как заявил глава региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.
республика крым
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РИА Новости
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сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, происшествия, владимир константинов, евпатория, саки (крым)
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Республика Крым, Происшествия, Владимир Константинов, Евпатория, Саки (Крым)
В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии
Константинов: сумма ущерба инфраструктуре Крыма от стихии составила 1,3 млрд руб