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В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии

В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии - РИА Новости, 29.11.2023

В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии

Ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:34

2023-11-29T10:34

2023-11-29T12:17

сильный шторм на черноморском побережье россии

республика крым

происшествия

владимир константинов

евпатория

саки (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов."В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей", — сказал он на заседании регионального органа законодательной власти.Подсчет ущерба продолжается.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села на полуострове были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, а морскими волнами залило прибрежные районы Евпатории. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики действовал режим ЧС.Как заявил глава региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.

республика крым

евпатория

саки (крым)

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сильный шторм на черноморском побережье россии, республика крым, происшествия, владимир константинов, евпатория, саки (крым)