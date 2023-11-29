https://ria.ru/20231129/ukraina-1912712749.html

Эксперт предположил, почему Столтенберг сменил риторику по Украине

Эксперт предположил, почему Столтенберг сменил риторику по Украине - РИА Новости, 29.11.2023

Эксперт предположил, почему Столтенберг сменил риторику по Украине

Более осторожные формулировки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об успехах Киева и четкое указание на то, что полноценное членство Украины в НАТО... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:44

2023-11-29T17:44

2023-11-29T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Более осторожные формулировки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об успехах Киева и четкое указание на то, что полноценное членство Украины в НАТО "невозможно во время вооруженного конфликта", означают, что он готовит союзников к идее украинского нейтралитета, считает европейский эксперт — бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Встреча министров иностранных дел НАТО проходит в Брюсселе 28-29 ноября. "Теперь, когда становится очевидным, что Украина проиграет этот конфликт, Столтенберг готовит союзников (и особенно европейское общественное мнение) к тому, что условие строгого нейтралитета Украины, которого постоянно требовала Россия с начала 1990-х, должно быть реализовано. Своими новыми формулировками Столтенберг, будучи политиком, а не военным, поздравляет Киев со значительными усилиями перед более могущественным врагом, но между строк признает, что Киев не может победить в конфликте", — сказал Анро РИА Новости. По его словам, перед министрами стоит задача определить долгосрочные преобразования, которые Киев должен осуществить, а также совместные шаги и при этом, как сказала глава МИД Болгарии Мария Габриэль, "не создавать ожиданий, которые НАТО не сможет оправдать". Эксперт напомнил, что в США критически относятся к продолжению финансирования Украины, обещание Германии выделить Киеву восемь миллиардов евро может оказаться последней попыткой посодействовать Киеву, а Венгрия блокирует экономическую помощь ЕС Украине. "Как Столтенберг мог поступить, кроме как умерить надежды Киева? Повторяемая некоторыми мантра о том, что "защита Украины равняется защите Европы", как будто российские танки были готовы вторгнуться в ЕС, просто смехотворна. В этом конфликте нет "экзистенциальной угрозы Европе", — сказал Анро. По его мнению, НАТО продолжает процесс вокруг членства Украины в НАТО, боясь потерять лицо, однако в альянсе осознают, что при любых переговорах придется иметь дело с требованием России о соблюдении Киевом строгого нейтралитета. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказывать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины. Полноценное членство невозможно во время вооруженного конфликта, отметил он. После заседания Совета НАТО — Украина Столтенберг сообщил о предоставлении рекомендаций Украине на пути в НАТО. Рекомендации касаются в том числе борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства, поддержки прав человека, прав меньшинств. В июле Столтенберг заявил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр