https://ria.ru/20231129/ukraina-1912671441.html

Столтенберг не планирует принимать Украину в НАТО, считает эксперт

Столтенберг не планирует принимать Украину в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2023

Столтенберг не планирует принимать Украину в НАТО, считает эксперт

Реальных планов принятия Украины в НАТО у альянса нет, а обещания Киеву делаются для продолжения противостояния с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:41

2023-11-29T15:41

2023-11-29T15:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реальных планов принятия Украины в НАТО у альянса нет, а обещания Киеву делаются для продолжения противостояния с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов предсказывать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины. Полноценное членство невозможно во время вооруженного конфликта, отметил он. После заседания Совета НАТО-Украина Столтенберг сообщил о предоставлении рекомендаций Украине на пути в НАТО. Рекомендации касаются в том числе борьбы с коррупцией, укрепления принципов правового государства, поддержки прав человека, прав меньшинств. "У них такого не было даже в мыслях, что Украина станет членом НАТО. Это было обещание, которое никто не собирался выполнять... Украина нужна была как расходный материал для противостояния России", - поделился своей точкой зрения Ковалев. Он добавил, что не слышал ни от одного серьезного аналитика высказывания о неизбежности вступления Украины в НАТО, несмотря на "жуткую коррупцию" в стране, идущий конфликт, несоответствие армии стандартам НАТО и другие подобные препятствия. "Держать морковку перед носом ослика будут столько, сколько это необходимо. Тем более для коллективного Запада конфликт Украины с Россией выгоден - они считают, что этот конфликт ослабляет Россию, и готовы поддерживать этот конфликт вплоть до последнего украинца", - добавил собеседник. Подпитывать иллюзию о неизбежном членстве Украины альянс может продолжением обещаний Киеву, дополнительными поставками техники и оказанием другой помощи, полагает эксперт. По его мнению, дальнейшие заявления с Запада будут меняться в зависимости от ситуации на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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украина, россия, киев, йенс столтенберг, нато