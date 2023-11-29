https://ria.ru/20231129/ukraina-1912648513.html

Столтенберг призвал быть готовыми к длительным и сложным боям на Украине

Столтенберг призвал быть готовыми к длительным и сложным боям на Украине - РИА Новости, 29.11.2023

Столтенберг призвал быть готовыми к длительным и сложным боям на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам и Киеву надо быть готовыми к "длительным и сложным" боевым действиям в конфликте на Украине, а также... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:30

2023-11-29T14:30

2023-11-29T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

f-16

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам и Киеву надо быть готовыми к "длительным и сложным" боевым действиям в конфликте на Украине, а также подчеркнул, что поставки F-16 не могут "сами по себе изменить ситуацию на поле боя". "F-16 усилят ПВО Украины. В то же время мы должны осознать, что нет какой-либо системы вооружений, которая бы сама по себе изменила бы ситуацию на поле боя. Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей… Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе Совета НАТО-Украина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, f-16, ситуация в днр и лнр