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Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912627856.html
Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной
Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной - РИА Новости, 29.11.2023
Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной
Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:21
2023-11-29T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
константин косачев
совет федерации рф
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном итоге можно было вопросы решать не на фронте, а путем переговоров, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, в основном, признали провал контрнаступления Киева. "Вне всякого сомнения, ситуация и внутри Евросоюза, и внутри НАТО, сейчас совершенно точно не столь монолитна, какой она была или представлялась год или полтора года назад. Противоречия нарастают", - сказал Косачев РИА Новости. По его мнению, это не значит, что мы становимся свидетелями некоторой новой позиции ЕС и НАТО. Просто можно констатировать, что прежняя позиция ЕС и альянса "провалилась вместе с так называемым контрнаступлением", добавил сенатор. Косачев напомнил, что страны Запада были нацелены на то, чтобы добиться поражения России на фронте и развала РФ в экономическом и политическом смысле с точки зрения ситуации в стране. "Не произошло ни первого, ни второго, ни третьего. На фронте ситуация складывается в пользу российской стороны. Внутренняя ситуация в РФ, будь то экономика или политика, я уверен, не только по объективным наблюдениям господина Сиярто, но и по наблюдениям наших самых записных недоброжелателей выглядит противоположной тому, какой она рисовалась стратегам из НАТО и ЕС", - сказал Косачев. Парламентарий отметил, что ситуация в динамике совершенно точно будет меняться "в пользу более объективного восприятия и в пользу того, чтобы в конечном итоге решение тех проблем, которые изначально беспокоили РФ и решения, которых она добивается, находились не на фронте, а в переговорном процессе, к которому Россия всегда была готова.
https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной

Косачев: позиция Евросоюза и НАТО по Украине и России провалилась

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном итоге можно было вопросы решать не на фронте, а путем переговоров, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, в основном, признали провал контрнаступления Киева.
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"Вне всякого сомнения, ситуация и внутри Евросоюза, и внутри НАТО, сейчас совершенно точно не столь монолитна, какой она была или представлялась год или полтора года назад. Противоречия нарастают", - сказал Косачев РИА Новости. По его мнению, это не значит, что мы становимся свидетелями некоторой новой позиции ЕС и НАТО. Просто можно констатировать, что прежняя позиция ЕС и альянса "провалилась вместе с так называемым контрнаступлением", добавил сенатор.
Косачев напомнил, что страны Запада были нацелены на то, чтобы добиться поражения России на фронте и развала РФ в экономическом и политическом смысле с точки зрения ситуации в стране. "Не произошло ни первого, ни второго, ни третьего. На фронте ситуация складывается в пользу российской стороны. Внутренняя ситуация в РФ, будь то экономика или политика, я уверен, не только по объективным наблюдениям господина Сиярто, но и по наблюдениям наших самых записных недоброжелателей выглядит противоположной тому, какой она рисовалась стратегам из НАТО и ЕС", - сказал Косачев.
Парламентарий отметил, что ситуация в динамике совершенно точно будет меняться "в пользу более объективного восприятия и в пользу того, чтобы в конечном итоге решение тех проблем, которые изначально беспокоили РФ и решения, которых она добивается, находились не на фронте, а в переговорном процессе, к которому Россия всегда была готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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