https://ria.ru/20231129/ukraina-1912627856.html

Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной

Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной - РИА Новости, 29.11.2023

Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной

Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:21

2023-11-29T13:21

2023-11-29T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

константин косачев

совет федерации рф

евросоюз

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном итоге можно было вопросы решать не на фронте, а путем переговоров, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, в основном, признали провал контрнаступления Киева. "Вне всякого сомнения, ситуация и внутри Евросоюза, и внутри НАТО, сейчас совершенно точно не столь монолитна, какой она была или представлялась год или полтора года назад. Противоречия нарастают", - сказал Косачев РИА Новости. По его мнению, это не значит, что мы становимся свидетелями некоторой новой позиции ЕС и НАТО. Просто можно констатировать, что прежняя позиция ЕС и альянса "провалилась вместе с так называемым контрнаступлением", добавил сенатор. Косачев напомнил, что страны Запада были нацелены на то, чтобы добиться поражения России на фронте и развала РФ в экономическом и политическом смысле с точки зрения ситуации в стране. "Не произошло ни первого, ни второго, ни третьего. На фронте ситуация складывается в пользу российской стороны. Внутренняя ситуация в РФ, будь то экономика или политика, я уверен, не только по объективным наблюдениям господина Сиярто, но и по наблюдениям наших самых записных недоброжелателей выглядит противоположной тому, какой она рисовалась стратегам из НАТО и ЕС", - сказал Косачев. Парламентарий отметил, что ситуация в динамике совершенно точно будет меняться "в пользу более объективного восприятия и в пользу того, чтобы в конечном итоге решение тех проблем, которые изначально беспокоили РФ и решения, которых она добивается, находились не на фронте, а в переговорном процессе, к которому Россия всегда была готова.

https://ria.ru/20231129/surkov-1912579217.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, ситуация в днр и лнр