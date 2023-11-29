Российский сенатор назвал позицию ЕС и НАТО по Украине провальной
Косачев: позиция Евросоюза и НАТО по Украине и России провалилась
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза и НАТО по Украине и в отношении России провалилась, все будет меняться в пользу более объективного восприятия происходящего, чтобы в конечном итоге можно было вопросы решать не на фронте, а путем переговоров, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, в основном, признали провал контрнаступления Киева.
"Вне всякого сомнения, ситуация и внутри Евросоюза, и внутри НАТО, сейчас совершенно точно не столь монолитна, какой она была или представлялась год или полтора года назад. Противоречия нарастают", - сказал Косачев РИА Новости. По его мнению, это не значит, что мы становимся свидетелями некоторой новой позиции ЕС и НАТО. Просто можно констатировать, что прежняя позиция ЕС и альянса "провалилась вместе с так называемым контрнаступлением", добавил сенатор.
Косачев напомнил, что страны Запада были нацелены на то, чтобы добиться поражения России на фронте и развала РФ в экономическом и политическом смысле с точки зрения ситуации в стране. "Не произошло ни первого, ни второго, ни третьего. На фронте ситуация складывается в пользу российской стороны. Внутренняя ситуация в РФ, будь то экономика или политика, я уверен, не только по объективным наблюдениям господина Сиярто, но и по наблюдениям наших самых записных недоброжелателей выглядит противоположной тому, какой она рисовалась стратегам из НАТО и ЕС", - сказал Косачев.
Парламентарий отметил, что ситуация в динамике совершенно точно будет меняться "в пользу более объективного восприятия и в пользу того, чтобы в конечном итоге решение тех проблем, которые изначально беспокоили РФ и решения, которых она добивается, находились не на фронте, а в переговорном процессе, к которому Россия всегда была готова.