https://ria.ru/20231129/ukraina-1912572742.html
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах - РИА Новости, 29.11.2023
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проявлять и усиливать поддержку Украины "не только на словах, но и в конкретных делах", в очередной раз... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:04
2023-11-29T11:04
2023-11-29T11:04
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проявлять и усиливать поддержку Украины "не только на словах, но и в конкретных делах", в очередной раз подчеркнув опасность "недооценивать Россию". "Мы (на заседании Совета НАТО-Украина в среду – ред.) обсудим экстренные потребности Украины и ситуацию на местах… Мы не должны недооценивать Россию, мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам", - заявил Столтенберг в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Поэтому солидарность со стороны альянса "должна выражаться не только на словах, но и в делах", указал генсек НАТО. "Нам надо больше действий. Мы должны не только продолжать, но и наращивать поддержку Украины", - заключил он. Накануне Столтенберг признал, что продолжение поддержки Киева стало для альянса испытанием.
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только словом, но и делом