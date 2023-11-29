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Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912572742.html
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах - РИА Новости, 29.11.2023
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проявлять и усиливать поддержку Украины "не только на словах, но и в конкретных делах", в очередной раз... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:04
2023-11-29T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проявлять и усиливать поддержку Украины "не только на словах, но и в конкретных делах", в очередной раз подчеркнув опасность "недооценивать Россию". "Мы (на заседании Совета НАТО-Украина в среду – ред.) обсудим экстренные потребности Украины и ситуацию на местах… Мы не должны недооценивать Россию, мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам", - заявил Столтенберг в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Поэтому солидарность со стороны альянса "должна выражаться не только на словах, но и в делах", указал генсек НАТО. "Нам надо больше действий. Мы должны не только продолжать, но и наращивать поддержку Украины", - заключил он. Накануне Столтенберг признал, что продолжение поддержки Киева стало для альянса испытанием.
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только на словах

Столтенберг призвал НАТО поддерживать Украину не только словом, но и делом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса проявлять и усиливать поддержку Украины "не только на словах, но и в конкретных делах", в очередной раз подчеркнув опасность "недооценивать Россию".
"Мы (на заседании Совета НАТО-Украина в среду – ред.) обсудим экстренные потребности Украины и ситуацию на местах… Мы не должны недооценивать Россию, мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам", - заявил Столтенберг в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Поэтому солидарность со стороны альянса "должна выражаться не только на словах, но и в делах", указал генсек НАТО. "Нам надо больше действий. Мы должны не только продолжать, но и наращивать поддержку Украины", - заключил он. Накануне Столтенберг признал, что продолжение поддержки Киева стало для альянса испытанием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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