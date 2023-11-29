https://ria.ru/20231129/tsentry-1912655802.html

Чернышенко рассказал об открытии региональных координационных центров

Чернышенко рассказал об открытии региональных координационных центров - РИА Новости, 29.11.2023

Чернышенко рассказал об открытии региональных координационных центров

Чувашия и Саратовская область присоединились к проекту правительства по открытию региональных координационных центров, сейчас в нём участвуют уже 19 регионов,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:55

2023-11-29T14:55

2023-11-29T14:55

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

дмитрий чернышенко

саратовская область

россия

москва

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чувашия и Саратовская область присоединились к проекту правительства по открытию региональных координационных центров, сейчас в нём участвуют уже 19 регионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уже 19 субъектов присоединились к этой программе (открытия региональных координационных центров). Семь из них из Приволжского федерального округа. И мы сегодня присутствовали при… открытии этих центров в Саратовской области и Чувашии", - сказал Чернышенко журналистам на выставке "Россия". По его словам, планомерная работа по открытию региональных координационных центров ведётся по поручению председателя правительства. Эта площадка зарекомендовала свою эффективность ещё во время борьбы с ковидом. Любые сложные межведомственные задачи решаются там на основе обратной связи, отметил вице-премьер. "Прежде всего надо понимать, что мы сейчас живем в эпоху больших данных. И принимать сложные управленческие решения невозможно, не опираясь на объективную информацию. Данные должны быть объективными, автоматически создаваемыми, подтверждёнными, репрезентативными и базироваться на обратной связи от наших граждан", - подчеркнул Чернышенко, объясняя важность координационных центров для российской экономики. Он добавил, качество подготовки информации и стендов на выставке "Россия" позволяет гордиться прошлыми достижениями, радоваться тому, что мы имеем сейчас и вдохновляться планами и перспективами субъектов. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231129/proizvodstvo-1912650062.html

саратовская область

россия

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выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко, саратовская область, россия, москва, общество