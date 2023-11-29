Чернышенко рассказал об открытии региональных координационных центров

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чувашия и Саратовская область присоединились к проекту правительства по открытию региональных координационных центров, сейчас в нём участвуют уже 19 регионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уже 19 субъектов присоединились к этой программе (открытия региональных координационных центров). Семь из них из Приволжского федерального округа. И мы сегодня присутствовали при… открытии этих центров в Саратовской области и Чувашии", - сказал Чернышенко журналистам на выставке "Россия". По его словам, планомерная работа по открытию региональных координационных центров ведётся по поручению председателя правительства. Эта площадка зарекомендовала свою эффективность ещё во время борьбы с ковидом. Любые сложные межведомственные задачи решаются там на основе обратной связи, отметил вице-премьер. "Прежде всего надо понимать, что мы сейчас живем в эпоху больших данных. И принимать сложные управленческие решения невозможно, не опираясь на объективную информацию. Данные должны быть объективными, автоматически создаваемыми, подтверждёнными, репрезентативными и базироваться на обратной связи от наших граждан", - подчеркнул Чернышенко, объясняя важность координационных центров для российской экономики. Он добавил, качество подготовки информации и стендов на выставке "Россия" позволяет гордиться прошлыми достижениями, радоваться тому, что мы имеем сейчас и вдохновляться планами и перспективами субъектов. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чувашия и Саратовская область присоединились к проекту правительства по открытию региональных координационных центров, сейчас в нём участвуют уже 19 регионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Уже 19 субъектов присоединились к этой программе (открытия региональных координационных центров). Семь из них из Приволжского федерального округа. И мы сегодня присутствовали при… открытии этих центров в Саратовской области и Чувашии", - сказал Чернышенко журналистам на выставке "Россия".
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По его словам, планомерная работа по открытию региональных координационных центров ведётся по поручению председателя правительства. Эта площадка зарекомендовала свою эффективность ещё во время борьбы с ковидом. Любые сложные межведомственные задачи решаются там на основе обратной связи, отметил вице-премьер.
"Прежде всего надо понимать, что мы сейчас живем в эпоху больших данных. И принимать сложные управленческие решения невозможно, не опираясь на объективную информацию. Данные должны быть объективными, автоматически создаваемыми, подтверждёнными, репрезентативными и базироваться на обратной связи от наших граждан", - подчеркнул Чернышенко, объясняя важность координационных центров для российской экономики.
Он добавил, качество подготовки информации и стендов на выставке "Россия" позволяет гордиться прошлыми достижениями, радоваться тому, что мы имеем сейчас и вдохновляться планами и перспективами субъектов.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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