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Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО - РИА Новости, 29.11.2023
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО
Ленинградская область первая в России приняла региональные Стратегические направления развития сектора социальных инициатив на 2024-2028 годы, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:39
2023-11-29T21:39
2023-11-29T21:39
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Ленинградская область первая в России приняла региональные Стратегические направления развития сектора социальных инициатив на 2024-2028 годы, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Главные обязательства, которые взял на себя регион, чтобы инициативы жителей находили поддержку и реализацию в городах и поселках Ленобласти: 100% рост участия бизнеса в поддержке социальных проектов НКО; 100% рост количества участников муниципального этапа грантового конкурса; 100% рост муниципальной поддержки СО НКО; 30% сокращение СО НКО с нулевой отчетностью (экономическая устойчивость)", — подчеркнул Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области, задача региона ― перейти от отдельных мер и усилий по поддержке некоммерческого сектора к системному развитию, которое основывается на комплексной оценке существующей ситуации, рисках и преимуществах, ресурсах и возможностях. А также обозначить конкретные цели развития сектора и мероприятия по их достижению. На этапе подготовки документ, отметили в пресс-службе областной администрации, был опубликован на сайте комитета для общественного обсуждения, а также направлен для рассмотрения и предложений в ведущие вузы, занимающиеся заявленной тематикой. Получены отзывы и учтены замечания РАНХиГС, Высшей школы экономики, Герценовского университета, Ленинградского госуниверситета, а также Фонда Президентских грантов и Общественной палаты Ленинградской области.
https://radiosputnik.ru/20230921/zemlya-1897806680.html
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ленинградская область, александр дрозденко, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО
Дрозденко: Ленобласть первой в РФ создала стратегию развития сектора НКО