https://ria.ru/20231129/strategiya-1912767311.html

Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО

Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО - РИА Новости, 29.11.2023

Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО

Ленинградская область первая в России приняла региональные Стратегические направления развития сектора социальных инициатив на 2024-2028 годы, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:39

2023-11-29T21:39

2023-11-29T21:39

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Ленинградская область первая в России приняла региональные Стратегические направления развития сектора социальных инициатив на 2024-2028 годы, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Главные обязательства, которые взял на себя регион, чтобы инициативы жителей находили поддержку и реализацию в городах и поселках Ленобласти: 100% рост участия бизнеса в поддержке социальных проектов НКО; 100% рост количества участников муниципального этапа грантового конкурса; 100% рост муниципальной поддержки СО НКО; 30% сокращение СО НКО с нулевой отчетностью (экономическая устойчивость)", — подчеркнул Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области, задача региона ― перейти от отдельных мер и усилий по поддержке некоммерческого сектора к системному развитию, которое основывается на комплексной оценке существующей ситуации, рисках и преимуществах, ресурсах и возможностях. А также обозначить конкретные цели развития сектора и мероприятия по их достижению. На этапе подготовки документ, отметили в пресс-службе областной администрации, был опубликован на сайте комитета для общественного обсуждения, а также направлен для рассмотрения и предложений в ведущие вузы, занимающиеся заявленной тематикой. Получены отзывы и учтены замечания РАНХиГС, Высшей школы экономики, Герценовского университета, Ленинградского госуниверситета, а также Фонда Президентских грантов и Общественной палаты Ленинградской области.

https://radiosputnik.ru/20230921/zemlya-1897806680.html

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898815606.html

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ленинградская область, александр дрозденко, россия