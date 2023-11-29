Рейтинг@Mail.ru
Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912529928.html
Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления
Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления - РИА Новости, 29.11.2023
Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:04
2023-11-29T07:04
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир сальдо
нато
владимир зеленский
киев
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления. Ранее в ноябре Сальдо заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. Сальдо, ссылаясь на данные разведки, добавлял, что по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркивал, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких. "Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработало для Киева какой-то хитрый план так называемого "контрнаступления". Однако в действительности все проще - никакого особого плана не было. Точнее - он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то", - сказал РИА Новости Сальдо. По его словам, левобережье Днепра в Херсонской области Владимир Зеленский и его окружение считают своим последним шансом, чтобы выслужиться перед западными хозяевами. "Но ничего у них не выйдет. Уже не вышло. Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота - наших военных это вполне устраивает", - подчеркнул губернатор. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html
https://ria.ru/20231127/kontrnastuplenie-1912145343.html
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вооруженные силы украины, владимир сальдо, нато, владимир зеленский, киев, херсонская область
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, НАТО, Владимир Зеленский, Киев, Херсонская область
Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления

Губернатор Сальдо: план НАТО по контрнаступлению для ВСУ примитивен

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления.
Ранее в ноябре Сальдо заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. Сальдо, ссылаясь на данные разведки, добавлял, что по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркивал, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В НАТО признали провал контрнаступления ВСУ, сообщил венгерский МИД
Вчера, 21:23
"Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработало для Киева какой-то хитрый план так называемого "контрнаступления". Однако в действительности все проще - никакого особого плана не было. Точнее - он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, левобережье Днепра в Херсонской области Владимир Зеленский и его окружение считают своим последним шансом, чтобы выслужиться перед западными хозяевами.
"Но ничего у них не выйдет. Уже не вышло. Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота - наших военных это вполне устраивает", - подчеркнул губернатор.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Раде потребовали наказать генералов за провал контрнаступления
27 ноября, 15:10
 
Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоНАТОВладимир ЗеленскийКиевХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала