Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления
Губернатор Сальдо: план НАТО по контрнаступлению для ВСУ примитивен
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления.
Ранее в ноябре Сальдо заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. Сальдо, ссылаясь на данные разведки, добавлял, что по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркивал, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких.
"Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработало для Киева какой-то хитрый план так называемого "контрнаступления". Однако в действительности все проще - никакого особого плана не было. Точнее - он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, левобережье Днепра в Херсонской области Владимир Зеленский и его окружение считают своим последним шансом, чтобы выслужиться перед западными хозяевами.
"Но ничего у них не выйдет. Уже не вышло. Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота - наших военных это вполне устраивает", - подчеркнул губернатор.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.