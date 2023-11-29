https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912529928.html

Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления

Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления - РИА Новости, 29.11.2023

Сальдо оценил разработанный НАТО для ВСУ план контрнаступления

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:04

2023-11-29T07:04

2023-11-29T07:04

владимир путин

вооруженные силы украины

владимир сальдо

нато

владимир зеленский

киев

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для украинских войск примитивный план контрнаступления. Ранее в ноябре Сальдо заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. Сальдо, ссылаясь на данные разведки, добавлял, что по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркивал, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких. "Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработало для Киева какой-то хитрый план так называемого "контрнаступления". Однако в действительности все проще - никакого особого плана не было. Точнее - он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то", - сказал РИА Новости Сальдо. По его словам, левобережье Днепра в Херсонской области Владимир Зеленский и его окружение считают своим последним шансом, чтобы выслужиться перед западными хозяевами. "Но ничего у них не выйдет. Уже не вышло. Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота - наших военных это вполне устраивает", - подчеркнул губернатор. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231128/ozhidaniya-1912500130.html

https://ria.ru/20231127/kontrnastuplenie-1912145343.html

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вооруженные силы украины, владимир сальдо, нато, владимир зеленский, киев, херсонская область