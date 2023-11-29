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"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах
"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах - РИА Новости, 29.11.2023
"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах
Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:43
2023-11-29T10:43
2023-11-29T10:43
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович. "Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", - сказал Малинкович. Председатель партии считает, что иноагенты должны "поработать на благо общества" и понять, "что такое тяжелый физический труд". "А то эти иноагенты хорошо устроились, живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении <...> У иноагентов не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега, за этим должна следить как полиция, так и общественность, соседи. Мы эти предложения направили руководству Госдумы и надеемся, что их быстро примут, еще до окончания нынешней зимы", - заявил коммунист.
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общество, москва, санкт-петербург, коммунисты россии, госдума рф
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Коммунисты России, Госдума РФ
"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах
"Коммунисты России" предлагают обязать иноагентов убирать снег в больших городах
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.
«
"Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", - сказал Малинкович.
Председатель партии считает, что иноагенты должны "поработать на благо общества" и понять, "что такое тяжелый физический труд".
"А то эти иноагенты хорошо устроились, живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении <...> У иноагентов не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега, за этим должна следить как полиция, так и общественность, соседи. Мы эти предложения направили руководству Госдумы и надеемся, что их быстро примут, еще до окончания нынешней зимы", - заявил коммунист.
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