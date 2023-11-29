https://ria.ru/20231129/sneg-1912564383.html

"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах

"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах - РИА Новости, 29.11.2023

"Коммунисты России" предложили обязать иноагентов убирать снег в городах

Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:43

2023-11-29T10:43

2023-11-29T10:43

общество

москва

санкт-петербург

коммунисты россии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218314_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_61c9cf0ff9f62cbdf2b0e76c8a3dcce7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму обращение с предложением обязать иноагентов убирать снег в больших городах, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович. "Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", - сказал Малинкович. Председатель партии считает, что иноагенты должны "поработать на благо общества" и понять, "что такое тяжелый физический труд". "А то эти иноагенты хорошо устроились, живут припеваючи со своим статусом, как будто их и не уличили в недостойном поведении <...> У иноагентов не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега, за этим должна следить как полиция, так и общественность, соседи. Мы эти предложения направили руководству Госдумы и надеемся, что их быстро примут, еще до окончания нынешней зимы", - заявил коммунист.

https://radiosputnik.ru/20231125/1911857416.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, коммунисты россии, госдума рф