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Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться - РИА Новости, 29.11.2023
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03:36 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться
Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться - РИА Новости, 29.11.2023
Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться
Опасные метеоявления происходят в результате изменения климата все чаще, мощный шторм, обрушившийся на Крым, может повториться еще несколько раз до конца... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:36
2023-11-29T03:36
алексей кокорин
роман вильфанд
гидрометцентр
сильный шторм на черноморском побережье россии
евпатория
саки (крым)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасные метеоявления происходят в результате изменения климата все чаще, мощный шторм, обрушившийся на Крым, может повториться еще несколько раз до конца столетия, поделился своим прогнозом с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. "Да, и даже не один раз, но и не 50 раз", - ответил Кокорин на вопрос, повторится ли мощный шторм в Крыму в 21-м веке. Он отметил, что свидетельством изменения климата является не "конкретный шторм в Крыму" или "сильный снегопад в Москве", а тот факт, что эти явления стали происходить чаще. "Они не невиданные – и в 18-м, и в 19-м веке были, но стали чаще", - сказал климатолог. По его словам, волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще по сравнению с 19-м веком, а штормы – в 2-3 раза. Частота опасных метеорологических явлений на планете будет расти и далее, но может остановиться на "приемлемом" уровне, если все страны выполнят цели своих климатических доктрин, подчеркнул эксперт. Кокорин также предположил, что учащение опасных природных явлений может привести к пересмотру планов строительства защитных сооружений: если стихийное бедствие повторяется слишком часто, их необходимо укрепить. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
https://ria.ru/20231129/kurily-1912519925.html
евпатория
саки (крым)
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алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр, сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, саки (крым)
Алексей Кокорин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Евпатория, Саки (Крым)
Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться

Климатолог Кокорин "шторм века" в Крыму может повториться несколько раз

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасные метеоявления происходят в результате изменения климата все чаще, мощный шторм, обрушившийся на Крым, может повториться еще несколько раз до конца столетия, поделился своим прогнозом с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений.
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"Да, и даже не один раз, но и не 50 раз", - ответил Кокорин на вопрос, повторится ли мощный шторм в Крыму в 21-м веке.
Он отметил, что свидетельством изменения климата является не "конкретный шторм в Крыму" или "сильный снегопад в Москве", а тот факт, что эти явления стали происходить чаще. "Они не невиданные – и в 18-м, и в 19-м веке были, но стали чаще", - сказал климатолог.
По его словам, волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще по сравнению с 19-м веком, а штормы – в 2-3 раза. Частота опасных метеорологических явлений на планете будет расти и далее, но может остановиться на "приемлемом" уровне, если все страны выполнят цели своих климатических доктрин, подчеркнул эксперт.
Кокорин также предположил, что учащение опасных природных явлений может привести к пересмотру планов строительства защитных сооружений: если стихийное бедствие повторяется слишком часто, их необходимо укрепить.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория.
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Алексей КокоринРоман ВильфандГидрометцентрСильный шторм на Черноморском побережье РоссииЕвпаторияСаки (Крым)
 
 
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