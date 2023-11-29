https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться

Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться - РИА Новости, 29.11.2023

Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться

Опасные метеоявления происходят в результате изменения климата все чаще, мощный шторм, обрушившийся на Крым, может повториться еще несколько раз до конца... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:36

2023-11-29T03:36

2023-11-29T03:36

алексей кокорин

роман вильфанд

гидрометцентр

сильный шторм на черноморском побережье россии

евпатория

саки (крым)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасные метеоявления происходят в результате изменения климата все чаще, мощный шторм, обрушившийся на Крым, может повториться еще несколько раз до конца столетия, поделился своим прогнозом с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. "Да, и даже не один раз, но и не 50 раз", - ответил Кокорин на вопрос, повторится ли мощный шторм в Крыму в 21-м веке. Он отметил, что свидетельством изменения климата является не "конкретный шторм в Крыму" или "сильный снегопад в Москве", а тот факт, что эти явления стали происходить чаще. "Они не невиданные – и в 18-м, и в 19-м веке были, но стали чаще", - сказал климатолог. По его словам, волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще по сравнению с 19-м веком, а штормы – в 2-3 раза. Частота опасных метеорологических явлений на планете будет расти и далее, но может остановиться на "приемлемом" уровне, если все страны выполнят цели своих климатических доктрин, подчеркнул эксперт. Кокорин также предположил, что учащение опасных природных явлений может привести к пересмотру планов строительства защитных сооружений: если стихийное бедствие повторяется слишком часто, их необходимо укрепить. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html

https://ria.ru/20231129/kurily-1912519925.html

евпатория

саки (крым)

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алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр, сильный шторм на черноморском побережье россии, евпатория, саки (крым)