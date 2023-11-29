https://ria.ru/20231129/sg-1912630820.html

Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания

Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания - РИА Новости, 29.11.2023

Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания

Наиболее важные решения заседания Совета министров Союзного государства представят президентам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Рф Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:31

2023-11-29T13:31

2023-11-29T13:31

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

политика

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наиболее важные решения заседания Совета министров Союзного государства представят президентам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Рф Михаил Мишустин. "Уважаемые коллеги! Наиболее важные решения, которые мы сегодня обсудим, будут представлены президентам Российской Федерации и Республики Белоруссия – Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко. Уверен, что результаты нашей работы придадут важный импульс интеграционному строительству. Будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества наших братских народов", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. На заседании будет рассматриваться проект, в частности, "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства" на следующую трехлетку. "Он включает в себя десять разделов, которые охватывают задачи по проведению согласованной макроэкономической и налоговой политики, а также – промышленной и аграрной. Расширению сотрудничества в таможенной сфере. Созданию общего финансового рынка и объединенных энергетических рынков. Наращиванию взаимодействия во многих других секторах", - сказал Мишустин. В конечном счете такая работа, по его словам, должна способствовать повышению качества жизни граждан, открыть дополнительные возможности для предпринимателей обеих стран. "Рассмотрим также приоритеты в рамках Стратегии научно-технологического развития Союзного государства. Одна из актуальных тем – совершенствование подготовки специалистов в сфере инноваций", - отметил глава правительства РФ. Он подчеркнул, что это обязательное условие для укрепления технологического суверенитета, обеспечения востребованными кадрами наших экономик. "Нужно определить дальнейшие направления совместных усилий на таком треке", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, михаил мишустин, политика, владимир путин, александр лукашенко