https://ria.ru/20231129/sg-1912630820.html
Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания
Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания - РИА Новости, 29.11.2023
Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания
Наиболее важные решения заседания Совета министров Союзного государства представят президентам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Рф Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:31
2023-11-29T13:31
2023-11-29T13:31
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наиболее важные решения заседания Совета министров Союзного государства представят президентам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Рф Михаил Мишустин. "Уважаемые коллеги! Наиболее важные решения, которые мы сегодня обсудим, будут представлены президентам Российской Федерации и Республики Белоруссия – Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко. Уверен, что результаты нашей работы придадут важный импульс интеграционному строительству. Будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества наших братских народов", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. На заседании будет рассматриваться проект, в частности, "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства" на следующую трехлетку. "Он включает в себя десять разделов, которые охватывают задачи по проведению согласованной макроэкономической и налоговой политики, а также – промышленной и аграрной. Расширению сотрудничества в таможенной сфере. Созданию общего финансового рынка и объединенных энергетических рынков. Наращиванию взаимодействия во многих других секторах", - сказал Мишустин. В конечном счете такая работа, по его словам, должна способствовать повышению качества жизни граждан, открыть дополнительные возможности для предпринимателей обеих стран. "Рассмотрим также приоритеты в рамках Стратегии научно-технологического развития Союзного государства. Одна из актуальных тем – совершенствование подготовки специалистов в сфере инноваций", - отметил глава правительства РФ. Он подчеркнул, что это обязательное условие для укрепления технологического суверенитета, обеспечения востребованными кадрами наших экономик. "Нужно определить дальнейшие направления совместных усилий на таком треке", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, михаил мишустин, политика, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Совет министров СГ ознакомит Путина и Лукашенко с решениями заседания
Мишустин: Путину и Лукашенко представят решения заседания Совета министров СГ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Наиболее важные решения заседания Совета министров Союзного государства представят президентам России и Белоруссии, сообщил премьер-министр Рф Михаил Мишустин.
"Уважаемые коллеги! Наиболее важные решения, которые мы сегодня обсудим, будут представлены президентам Российской Федерации и Республики Белоруссия – Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко. Уверен, что результаты нашей работы придадут важный импульс интеграционному строительству. Будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества наших братских народов", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
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На заседании будет рассматриваться проект, в частности, "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства" на следующую трехлетку. "Он включает в себя десять разделов, которые охватывают задачи по проведению согласованной макроэкономической и налоговой политики, а также – промышленной и аграрной. Расширению сотрудничества в таможенной сфере. Созданию общего финансового рынка и объединенных энергетических рынков. Наращиванию взаимодействия во многих других секторах", - сказал Мишустин. В конечном счете такая работа, по его словам, должна способствовать повышению качества жизни граждан, открыть дополнительные возможности для предпринимателей обеих стран.
"Рассмотрим также приоритеты в рамках Стратегии научно-технологического развития Союзного государства. Одна из актуальных тем – совершенствование подготовки специалистов в сфере инноваций", - отметил глава правительства РФ. Он подчеркнул, что это обязательное условие для укрепления технологического суверенитета, обеспечения востребованными кадрами наших экономик.
"Нужно определить дальнейшие направления совместных усилий на таком треке", - добавил Мишустин.
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